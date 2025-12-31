DOLAR
Diz Ağrısı: Nedenleri, Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Doç. Dr. Murat Köken, diz ağrısının her yaşta görülebildiğini, nedenlerini ve cerrahi dışı tedavi seçeneklerini anlattı; erken başvurunun önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:32
Diz Ağrısı: Nedenleri, Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Diz Ağrısı Her Yaşta Hayatı Zorlaştırıyor

Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Murat Köken, diz ağrılarının çocukluktan ileri yaşa kadar her yaş grubunda görülebilen ve günlük yaşamı ciddi şekilde etkileyen yaygın bir ortopedik sorun olduğunu belirterek, "Dizdeki ağrının basit bir zorlanmaya bağlı olabileceği gibi, altta yatan ciddi eklem hastalıklarının ilk işareti olabiliyor" dedi.

Nedenler ve Tedavi Seçenekleri

Doç. Dr. Murat Köken, ileri yaş grubunda kireçlenme nedeniyle, genç ve aktif bireylerde ise ani dönme hareketleri, spor yaralanmaları ve menisküs yırtıklarının sık görüldüğünü belirterek, "Kadınlarda hormonal değişiklikler ve özellikle diz kapağı problemleri nedeniyle bazı diz sorunları daha sık karşılaşırken, aşırı kilolu veya hareketsiz yaşam sürenlerde eklem yükünün artması ve kas desteğinin zayıf olması ağrı riskini yükseltmektedir. Özellikle spor yapan çocuk ve gençlerde dizlerini korumak için doğru ısınma ve egzersiz yapması önerilmektedir."

Doç. Dr. Köken, her diz ağrısının ameliyat gerektirmediğini vurguluyor. Çoğu hasta ilaç tedavisi, egzersiz ve fizik tedavi programları, kilo kontrolü ve diz içi enjeksiyonlar gibi cerrahi dışı yöntemlerle başarılı şekilde tedavi edilebiliyor. Ancak bazı durumlarda cerrahi müdahale kaçınılmaz olabilir. Menisküs yırtıkları, bağ kopmaları veya diz kapağı sorunları ileri seviyeye ulaştığında, eklemde kilitlenme, boşalma hissi veya sürekli ağrı oluşabilir. Ayrıca ileri evre kireçlenme ve eklem hasarları, günlük yaşamı ciddi şekilde kısıtladığında diz protezi ameliyatı gündeme gelir. Uzmanlar, bu tür durumlarda kapalı (artroskopik) yöntemlerle veya protez ameliyatlarıyla dizin işlevini korumanın ve ağrıyı azaltmanın mümkün olduğunu belirtiyor.

Dikkat Edilmesi Gereken İşaretler

Köken, önemli belirtiler arasında iki haftadan uzun süren ağrı, istirahatle geçmeyen ağrı, şişlik, kilitlenme veya dizde boşalma hissi olduğunu ifade ederek, erken dönemde doğru müdahalenin hem cerrahi ihtiyacını azalttığını hem de hareket özgürlüğünü koruduğunu söyledi.

Uzmanın önerileri şunlar: düzenli egzersiz ve kas güçlendirme, aşırı kilolardan kaçınma, ani hareket ve aşırı yüklenmeden sakınma, spor yaparken uygun ayakkabı ve koruyucu ekipman kullanma ve şüpheli ağrılarda erken dönemde ortopedi uzmanına başvurma.

MEDSTAR ANTALYA HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BÖLÜMÜ’NDEN DOÇ. DR. MURAT KÖKEN

