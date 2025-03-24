DMM'den 5 Dilde Asılsız İddialara Karşı Mücadele

DMM'den Asılsız İddialara Karşı Çok Dilli Mücadele

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada hızla yayılan asılsız iddialara karşı 5 dilde bilgilendirici paylaşımlar yaptığını açıkladı. Bu adım, kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi ve yanlış bilgilerin yayılmasını önlemeyi amaçlıyor.

DMM, önceki gün yaptığı yazılı açıklamada, bilgi kirliliğine karşı sağlam bir dayanışma göstererek doğru ve güvenilir bilgileri halka ulaştırma hedefinde kararlı bir şekilde ilerlediğini vurguladı. Kendi hedefleri dahilinde, sadece Türkçe değil, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça gibi farklı dillerde de yayınlar yaparak, hem ulusal hem de uluslararası ölçekte doğru bilgiyi sunmaya devam ediyor.

Özellikle Türkiye'nin uluslararası platformlarda savunduğu konular hakkındaki asılsız iddialara karşı hızlı ve etkili doğrulama çalışmaları gerçekleştiren DMM, bu bağlamda güçlü iletişim stratejileri uyguluyor. Son olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yolsuzluk ve terör soruşturmaları çerçevesinde sosyal medyada yayılan asılsız bilgilere karşı önlemler aldı.

Söz konusu paylaşımlar sayesinde DMM, doğru verileri kamuoyu ile paylaşarak manipülasyonlara karşı toplumu bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Bilgi kirliliğinin önüne geçmek adına yürütülen bu faaliyetler, DMM'nin sorumlu iletişim yaklaşımının bir parçası olarak öne çıkıyor.