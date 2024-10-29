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DMM'den Asılsız İddialara Yanıt

DMM, 'Yurtta Sulh Konseyi'nin varlığını yalanlayan iddiaları çürüten açıklamalar yaptı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 00:53
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 00:53
DMM'den Asılsız İddialara Yanıt

DMM, İddialara Cevap Verdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), FETÖ'nün sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir iddiaya açıklık getirdi. İddiada, "Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karara göre, 'Yurtta Sulh Konseyi' yokmuş" şeklinde bir yorum yapılmıştı.

Mahkeme Kararı ve Gerekçesi

DMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, mahkeme kararında 'Yurtta Sulh Konseyi'ne dair belirlemelerin yer aldığı vurgulandı. Açıklamada, "Örgüt liderinin ezoterik bir dil kullanarak yaptığı konuşmadan gerekli mesajı alan örgüt üyelerinin kendilerini 'Yurtta Sulh Konseyi' olarak adlandırdıkları ve 15 Temmuz 2016'da bu isim altında darbe bildirisi yayımlayarak silahlı darbe teşebbüsünde bulundukları anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Yargıtay’ın Değerlendirmeleri

DMM ayrıca, Yargıtay'ın kararında da aynı konulara dair değerlendirmelere atıfta bulundu. Kararda, "Ülke genelindeki darbe girişiminin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından oluşturulan cunta yapılanması niteliğindeki 'Yurtta Sulh Konseyi' adı kullanılarak gerçekleştirildiği noktasında herhangi bir ihtilaf bulunmamaktadır" açıklaması yapıldığı aktarıldı.

Asılsız İddialara Dikkat

Açıklamanın sonunda, DMM, asılsız iddialara itibar edilmemesi yönünde uyarıda bulundu.

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