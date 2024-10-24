DMM'den BRICS Üyeliği Açıklaması

DMM, BRICS Üyeliği İddiasını Reddetti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin BRICS'e üyeliğinin Hindistan tarafından engellendiği yönündeki iddiaları reddetti.

Yanlış Bilgilendirme

DMM, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, bazı basın kuruluşlarında yer alan bu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti.

BRICS Zirvesi Detayları

Açıklamada, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleştirilen BRICS Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Genişletilmiş Liderler Oturumu'nda Türkiye'nin üyelik sürecinin gündeme gelmediği ifade edildi.

Resmi Kaynaklar Önemli

DMM, "Zirvede BRICS topluluğunun genişlemesiyle ilgili herhangi bir süreç ele alınmamıştır. Bu nedenle Hindistan'ın Türkiye'nin BRICS üyeliğine engel olduğu iddiası kesinlikle yanlıştır." diyerek, resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.