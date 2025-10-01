DMM: KAAN uçaklarının motorlarıyla ilgili iddialar dezenformasyon

Cumhurbaşkanlığı DMM, KAAN ve milli motor programıyla ilgili Erdoğan'a bilgi verilmediği iddialarını "dezenformasyon" olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 15:01
DMM: KAAN uçaklarının motorlarıyla ilgili iddialar dezenformasyon

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a KAAN uçaklarının motorları hakkında bilgi verilmediği veya yanlış bilgi verildiği" yönündeki iddiaları değerlendirdi.

DMM açıklamasında, bu iddiaların "dezenformasyon ürünü" olduğu vurgulandı.

"Milli Muharip Uçak KAAN ve milli motor geliştirme programı, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu, iradesi ve kararlılığı doğrultusunda, Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonunda ve Türk mühendislerinin fedakarane gayretleriyle ilerlemektedir."

Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Savunma Sanayii İcra Komitesi Başkanı olarak stratejik yatırımlara doğrudan liderlik ettiği hatırlatıldı ve söz konusu iddiaların Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alan açık bir dezenformasyon girişimi olduğu belirtildi.

Kamuoyuna çağrı yapılarak, Milli Savunma Sanayi gibi stratejik konularda spekülasyonlara itibar edilmemesi ve yalnızca resmi kurumların açıklamalarının dikkate alınmasının önem taşıdığı ifade edildi.

