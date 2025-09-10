DMM yalanladı: Orta Vadeli Program'da 'haftada 4 gün' iddiası gerçek değil

DMM'den resmi açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Orta Vadeli Program'da haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği” yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, dört gün mesai gibi spesifik bir uygulamanın gündemde olmadığı vurgulandı.

Orta Vadeli Program'da çalışma günlerinin 4'e düşürüleceğine dair herhangi bir hüküm bulunmadığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memurların haftalık çalışma süresi 40 saattir ve tatil günleri cumartesi ile pazardır. İş Kanunu'na göre ise haftalık azami çalışma süresi 45 saattir ve bu sürenin işin niteliğine göre 5 veya 6 güne bölünmesi mümkündür. OVP'de yer alan 'İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır' ifadesi ise dönüşen işgücü piyasaları ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde yürütülecek pilot uygulamalara yöneliktir."

Açıklamada, söz konusu ifadelerin pilot uygulamalara yönelik olduğu ve mevcut mevzuat çerçevesinde herhangi bir genel uygulama değişikliğinin bulunmadığı tekrarlandı.