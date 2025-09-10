DMM yalanladı: Orta Vadeli Program'da 'haftada 4 gün' iddiası gerçek değil

DMM, Orta Vadeli Program'da haftada 4 gün mesai uygulaması olmadığına ilişkin iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 19:38
DMM yalanladı: Orta Vadeli Program'da 'haftada 4 gün' iddiası gerçek değil

DMM yalanladı: Orta Vadeli Program'da 'haftada 4 gün' iddiası gerçek değil

DMM'den resmi açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Orta Vadeli Program'da haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği” yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, dört gün mesai gibi spesifik bir uygulamanın gündemde olmadığı vurgulandı.

Orta Vadeli Program'da çalışma günlerinin 4'e düşürüleceğine dair herhangi bir hüküm bulunmadığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memurların haftalık çalışma süresi 40 saattir ve tatil günleri cumartesi ile pazardır. İş Kanunu'na göre ise haftalık azami çalışma süresi 45 saattir ve bu sürenin işin niteliğine göre 5 veya 6 güne bölünmesi mümkündür. OVP'de yer alan 'İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır' ifadesi ise dönüşen işgücü piyasaları ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde yürütülecek pilot uygulamalara yöneliktir."

Açıklamada, söz konusu ifadelerin pilot uygulamalara yönelik olduğu ve mevcut mevzuat çerçevesinde herhangi bir genel uygulama değişikliğinin bulunmadığı tekrarlandı.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Akşehir'de Silahlı Kavgada Enver Y. Hayatını Kaybetti
2
Mersin'de zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı
3
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
4
Bolu'da Ahududu Hasadı — Bakan İbrahim Yumaklı: 'Gençlere İhtiyacımız Var'
5
Kayseri Melikgazi'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
6
Adana'da restorana silahlı saldırı: Garson yaralandı, 17 yaşındaki zanlı tutuklandı
7
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 15 bin 878 Hap Ele Geçirildi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek