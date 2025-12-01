Doç. Dr. Tanrıverdi: HIV Her Yaşta Enfeksiyon Yapar — Dünya AIDS Günü Uyarısı

Doç. Dr. Tanrıverdi: HIV Her Yaşta Enfeksiyon Yapar

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tanrıverdi, 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

“HIV (Human Immunodeficiency Virus-İnsan İmmünyetmezlik Virüsü), 1980’li yıllardan bu yana dünyada tüm yaş gruplarında enfeksiyona neden olan bir virüstür” dedi.

Doç. Dr. Tanrıverdi, HIV virüsünün bulaşıcı olduğunu ve kişinin bağışıklık sisteminde yer alan hücrelere zarar vererek enfeksiyona yol açtığını belirtti. “Tedavi edilmediği takdirde AIDS’e (Kazanılmış İmmün Yetmezlik Sendromu) neden olarak insanlarda yaşam kayıplarına yol açar. Ancak son yıllarda geliştirilen ilaç tedavileri ile bu enfeksiyondan yaşam kayıpları azalmaktadır” şeklinde konuştu.

Bulaşma şekli

En sık bulaşma yolunun korunmasız cinsel temas olduğunu kaydeden Doç. Dr. Tanrıverdi, sözlerine şunları ekledi: “Damar içi madde kullananlar ve kan transfüzyonları sonucunda da bulaşma olur. Uygulanan ilaç tedavileri bulaşıcılığı da engellemekte, anne ve babanın HIV pozitif olduğu durumlarda, bebek HIV negatif olarak doğabilmektedir. Bununla birlikte henüz hastalığa yönelik bir aşı bulunmamaktadır”.

Doç. Dr. Tanrıverdi, Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı UNAIDS 2013 raporuna dair bilgileri de aktardı:

“Tahminlere göre, 2012 yılında dünyada yaklaşık olarak 2,3 milyon kişi HIV’e yakalanmış ve 1,6 milyon kişi ise AIDS nedeniyle yaşamını kaybetmiştir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise, 1985 - 2013 yılları arasında 7 bin 50 HIV enfeksiyonu bildirilmiştir. Bildirilen enfeksiyonların yüzde 73’ü erkek olarak kayıtlara geçmiştir.”

Son olarak Doç. Dr. Tanrıverdi, “Ülkemiz hala dünyada HIV enfeksiyonu az görülen ülkeler arasında yer almaktadır” diye konuştu.

