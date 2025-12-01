Doç. Dr. Tanrıverdi: HIV Her Yaşta Enfeksiyon Yapar — Dünya AIDS Günü Uyarısı

Doç. Dr. Mustafa Tanrıverdi, Dünya AIDS Günü'nde HIV'in tüm yaş gruplarında enfeksiyona neden olduğunu ve korunma ile tedavinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:08
Doç. Dr. Tanrıverdi: HIV Her Yaşta Enfeksiyon Yapar — Dünya AIDS Günü Uyarısı

Doç. Dr. Tanrıverdi: HIV Her Yaşta Enfeksiyon Yapar

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tanrıverdi, 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

“HIV (Human Immunodeficiency Virus-İnsan İmmünyetmezlik Virüsü), 1980’li yıllardan bu yana dünyada tüm yaş gruplarında enfeksiyona neden olan bir virüstür” dedi.

Doç. Dr. Tanrıverdi, HIV virüsünün bulaşıcı olduğunu ve kişinin bağışıklık sisteminde yer alan hücrelere zarar vererek enfeksiyona yol açtığını belirtti. “Tedavi edilmediği takdirde AIDS’e (Kazanılmış İmmün Yetmezlik Sendromu) neden olarak insanlarda yaşam kayıplarına yol açar. Ancak son yıllarda geliştirilen ilaç tedavileri ile bu enfeksiyondan yaşam kayıpları azalmaktadır” şeklinde konuştu.

Bulaşma şekli

En sık bulaşma yolunun korunmasız cinsel temas olduğunu kaydeden Doç. Dr. Tanrıverdi, sözlerine şunları ekledi: “Damar içi madde kullananlar ve kan transfüzyonları sonucunda da bulaşma olur. Uygulanan ilaç tedavileri bulaşıcılığı da engellemekte, anne ve babanın HIV pozitif olduğu durumlarda, bebek HIV negatif olarak doğabilmektedir. Bununla birlikte henüz hastalığa yönelik bir aşı bulunmamaktadır”.

Doç. Dr. Tanrıverdi, Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı UNAIDS 2013 raporuna dair bilgileri de aktardı:

“Tahminlere göre, 2012 yılında dünyada yaklaşık olarak 2,3 milyon kişi HIV’e yakalanmış ve 1,6 milyon kişi ise AIDS nedeniyle yaşamını kaybetmiştir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise, 1985 - 2013 yılları arasında 7 bin 50 HIV enfeksiyonu bildirilmiştir. Bildirilen enfeksiyonların yüzde 73’ü erkek olarak kayıtlara geçmiştir.”

Son olarak Doç. Dr. Tanrıverdi, “Ülkemiz hala dünyada HIV enfeksiyonu az görülen ülkeler arasında yer almaktadır” diye konuştu.

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI...

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA TANRIVERDİ, 1 ARALIK DÜNYA AIDS GÜNÜ NEDENİYLE YAPTIĞI AÇIKLAMADA "HIV (HUMAN IMMUNODEFİCİENCY VİRUS-İNSAN İMMÜNYETMEZLİK VİRÜSÜ), 1980’Lİ YILLARDAN BU YANA DÜNYADA TÜM YAŞ GRUPLARINDA ENFEKSİYONA NEDEN OLAN BİR VİRÜSTÜR" DEDİ.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt'ta ÜNİDES Sertifika Töreni: Öğrenci Topluluklarına Ödül
2
Van'da 112 ve UMKE Kışa Hazır: Kar Paletli Ambulanslar Görev Başında
3
Yunus Büyükkuşoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu Talas’ta Açılıyor
4
Adana'da Sahte Kimlikle 'Ali Demir Evrensel' Hesabı Açan Firari Hükümlü Yakalandı
5
Osmaniye’de DEAŞ Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
6
Aydın'da Hafta Sonu Yağışları: En Çok Yağış Alan İlçeler Açıklandı
7
Uludağ'da facia: 16 yaşındaki Şahin Öztop düşerek hayatını kaybetti

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL