Doğa Çocuk Enstitüsü'nde Minikler Sebze Ekti | Konyaaltı Belediyesi

Doğa Çocuk Enstitüsü'nde Sebze Ekimi Etkinliği

Konyaaltı Belediyesi’nin halka kazandırdığı 5’inci kreş olan Doğa Çocuk Enstitüsü’nde yer alan serada ‘Sebze Ekimi Etkinliği’ gerçekleştirildi. Minikler, etkinlik için hazırlanan tohumları toprağıyla buluşturdu.

Etkinlik kapsamında önce Eric Carle’ın ’Minik Tohum’ adlı kitabından bir bölüm okundu. Ardından sevgi treni oluşturan çocuklar seraya geçerek kazma ve küreklerle toprağı hazırladı. Öğretmenleri eşliğinde minikler hazırladıkları toprağa roka, tere, maydanoz ve ıspanak ekti ve etkinlik boyunca keyifli vakit geçirdiler.

Konyaaltı Belediyesi Kreş Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, bu tür etkinliklerin çocukların gelişimi için planlanmaya devam edeceği aktarıldı.

Kotan: "Çocuklarımız eğitimi en doğal ortamda görüyorlar"

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Kreşlerimizde verdiğimiz eğitimin kalitesini her zaman en üst seviyede tutuyoruz. İlçemize kazandırdığımız 5’inci kreşimizde çocuklar doğayla iç içe bir eğitim görüyor. Minikler burada toprakla buluşuyor. Çamurla oynuyor. Tamamen doğal bir ortam var. Kreşimizin içerisinde bir de seramız mevcut. Bu serada minikler üretmeyi öğreniyor. Gerçekleştirdiğimiz sebze ekimi etkinliğiyle, çocuklarımıza üretmenin ne kadar önemli olduğunu küçük yaşta göstermiş olduk. Miniklerimiz, sebzeleri toprakla buluşturdu. Hepsinin eline sağlık. Onları çok seviyoruz"

"Doğa Çocuk Enstitüsü’nde birçok etkinlik yapılıyor"

Konyaaltı Belediyesi Kreş Öğretmeni Güleray Erçiftçi etkinliği anlattı: "Çocuklarımız Eric Carle’ın muhteşem eserlerinden biri olan ‘Minik Tohum’un yolculuğuna çıktılar. Minik Tohum’un maceralarına tanıklık ederek, kahvaltı tabaklarımızı süsleyecek olan roka, tere ve maydanozları toprakla buluşturdular. Ardından mutfaklarımızın vazgeçilmezlerinden ıspanakları toprakla buluşturdular"

Erçiftçi, Doğa Çocuk Enstitüsü’nde yapılan diğer etkinliklere de değinerek, "Çocuklarımızın doğayla bağlantı kurdukları pek çok etkinlik yapıyoruz. Serbest oyun alanlarımızdaki yapı inşa oyunlarıyla, çamur mutfağımızda hazırladıkları yiyeceklerle hem doğayla bağlantı kuruyorlar hem de kendilerini gerçekleştirme basamaklarının aslında en kıymetli alanında görüyorlar. Velilerimiz çok mutlular. Çünkü kendilerine her akşam eve topraklanmış, toprak ve çamurla birlikte oyunlar oynayan çocuklar teslim ediyoruz" şeklinde konuştu.

KONYAALTI BELEDİYESİ’NİN HALKA KAZANDIRDIĞI BEŞİNCİ KREŞ OLAN DOĞA ÇOCUK ENSTİTÜSÜ’NDE YER ALAN SERADA ‘SEBZE EKİMİ ETKİNLİĞİ’ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. MİNİKLER, ETKİNLİK İÇİN HAZIRLANAN TOHUMLARI TOPRAKLA BULUŞTURDU.