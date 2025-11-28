Doğal Gazda Güvenli Isınma: Aksa Doğalgaz’dan 9 Hayati Adım

Soğuyan havalarla birlikte doğal gaz kullanımı artarken, güvenli kullanım kurallarına uymak her zamankinden daha önemli hale geliyor. Aksa Doğalgaz, kış döneminde riskleri azaltmak ve abonelerin güvenli ısınmasını sağlamak için dikkat edilmesi gereken 9 temel adımı paylaştı.

1. "Onay almadan kullanılmamalı"

Doğal gazın kullanıma başlamadan önce dağıtım şirketi tarafından yapılan tüm kontrollerin eksiksiz tamamlanması gerekir. İlk gaz açma veya sözleşme yenileme sonrası doğal gaz, yalnızca dağıtım şirketinin onayıyla kullanılmalı; yakıcı cihazlar ise yetkili servis kontrolü ile çalıştırılmalıdır.

2. "Eskimiş bağlantı noktaları yenilenmeli"

Yakıcı cihazların bağlantı noktalarındaki yıpranmış veya kullanım ömrünü tamamlamış ekipmanlar sertifikalı firmalar tarafından kontrol edilmeli ve gerektiğinde değiştirilmelidir.

3. "Bacalar dış ortama doğru sabitlenmiş olmalı"

Yakıcı cihaz bacaları dış ortama kadar çıkarılmalı ve kapalı ortamda menfez bulundurulmalıdır. Baca ek yerleri duvara sabitlenmiş, sızdırmaz şekilde monte edilmelidir. Kış aylarında baca borularının dışarıya çıkan bölümleri buz ve dış etkenler nedeniyle zarar görebileceğinden iç ve dış kısımlar düzenli olarak kontrol edilmelidir.

4. "Yetkisiz kişiler müdahale etmemeli"

İlk gaz açma işleminden sonra onaylı tesisata müdahale edilmemelidir. Tesisata veya yakıcı cihazlara sertifikalı tesisat firması dışında kimsenin müdahale etmesine izin verilmemeli ve yapılan işlemlerin belge kayıtları alınmalıdır. Her işlem öncesinde dağıtım şirketine bilgi verilmelidir.

5. "Bacalı cihazları doğru alanlarda kullanılmalı"

Bacalı cihazlar banyo, tuvalet veya yatak odası gibi alanlarda kesinlikle bulundurulmamalıdır. Cihaz yer değişikliği dağıtım şirketinin onayı olmadan yapılmamalı, bacalı cihazlarla birlikte karbonmonoksit algılama cihazı bulundurulmalı ve cihazın aktif olduğu düzenli olarak kontrol edilmelidir.

6. "İzinsiz kazı çalışması yasak"

Doğal gaz hattı bulunan bölgelerde izinsiz kazı yapmak yasaktır. Kazı çalışmaları, can ve mal güvenliğini sağlamak için Altyapı Koordinasyon Merkezi’nin (AYKOME) yönetmeliği kapsamında doğal gaz dağıtım şirketinin bilgisi ve izni dahilinde yürütülmelidir. Çalışma öncesi Aksa Doğalgaz Çözüm Merkezi'ne 444 4 187 numaralı telefondan bilgi verilmelidir. Şüpheli bir durum veya gaz kaçağı fark edildiğinde 7/24 hizmet veren 187 Doğal Gaz Acil Hattı aranmalıdır.

7. "Periyodik bakım yaptırın"

Cihazların periyodik bakımları ve bacaların kontrolleri yetkili servisler tarafından düzenli olarak yapılmalıdır. Bu kontroller, güvenli kullanımın temelini oluşturur ve kombinin ömrünü uzatarak verimi artırır.

8. "Menfezleri kapatmayın"

Verimli yanma ve ortamda olabilecek gazların tahliyesi için menfezler kesinlikle kapatılmamalıdır. Temiz hava girişi ve ortam havalanması sağlanmalıdır.

9. "Tesisatın topraklamasını kontrol ettirin"

Doğal gaz tesisatının topraklaması her yıl düzenli olarak kontrol ettirilmelidir. Düzenli topraklama kontrolleri, güvenli kullanım açısından hayati öneme sahiptir.

Sonuç: Kış öncesinde yapılan kontroller, yetkili servis müdahaleleri ve yetkili kuruluşlarla iletişim, doğal gaz kaynaklı riskleri azaltır. Aksa Doğalgaz’ın paylaştığı bu 9 adım, güvenli ısınma ve konforlu bir kış için rehber niteliğindedir.

