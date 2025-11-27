Doğanşehir'de 'Köklerden Oyuncak' Sergisi: Kültürel Miras Oyuncaklarda

Sürgü İlkokulu'nun 'Köklerden Oyuncak' sergisi, aile yapımı oyuncaklar ve geleneksel oyunlarla Doğanşehir'de kültürel mirası geleceğe taşıyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:36
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kültürel mirası gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen 'Köklerden Oyuncak' Projesi, Sürgü İlkokulu tarafından hazırlanan sergiyle tanıtıldı.

Sergide neler yer aldı?

Sergide ailelerin el emeğiyle ürettiği oyuncaklar, yöresel kıyafetli bebekler ve geleneksel oyun kültürünü yansıtan eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Etkinlik, çocukların aileleriyle ortak üretime katılması sayesinde toplumsal belleği güçlendirmeyi amaçlıyor.

Açılış ve verilen mesajlar

Serginin açılışını Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Çoban ve projenin sembol isimlerinden Emine Teyze birlikte gerçekleştirdi.

"Bu çalışma ailenin, kültürün, ortak emeğin ve geleneksel değerlerin çocuklara aktarılmasını sağlayan güçlü bir bağ oluşturuyor. Çocuklarımızın aileleriyle birlikte üretim sürecine katılması projenin en kıymetli yönüdür." diyen proje yürütücüsü Sürgü İlkokulu Müdürü Kudret Özbay, serginin yalnızca bir gösteri olmadığını vurguladı.

Kaymakam Ahmet Fatih Sungur ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Çoban projeyi örnek bir çalışma olarak nitelendirerek, emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.

