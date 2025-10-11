Doğaseverler Bitlis Ahlat'ta: 40 Kişilik Grup Kültürel Miras Gezisinde

Van'dan gelen 40 doğasever, 'Kültürel Miras Çalışmaları' programıyla Ahlat'ta Selçuklu Meydan Mezarlığı ve Emir Bayındır Kümbeti'ni uzman rehber eşliğinde gezdi.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 18:30
Doğaseverler Ahlat'ta Tarihi ve Turistik Mekanları Gezdi

Kültürel Miras Çalışmaları kapsamında uzman rehber eşliğinde ziyaretler

40 kişilik doğasever grup, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi ve turistik alanları gezdi.

Kültürel Miras Çalışmaları programı kapsamında ilçeye gelen grup, Bitlis Eren Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Emre Günay'ın rehberliğinde Selçuklu Meydan Mezarlığı ve Emir Bayındır Kümbeti'ni ziyaret etti.

Mezarlık ve kümbet hakkında bilgi alan doğaseverler, daha sonra ilçedeki diğer mekanları gezdi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, Van Gölü Havzası'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıttıklarını belirtti.

Van'dan 40 kişilik bir ekiple geldiklerini ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Amacımız buradaki tarihi kültürel zenginlikleri yerinde görmek, uzmanlarından dinlemek ve bu konuda farkındalık oluşturup geleceğe taşınması için bir çalışma yürütmek. Kültürel mirasımız bizleri var eden mirastır. Bu mirasın farkına varmamız lazım. Van Gölü Havzası'nda bu amaçla sürekli çalışmalar yürütüyoruz."

Doğu Kültür ve Sanat Merkezi Derneği Başkanı Zeynep Özalp Kaya ise şunları söyledi:

"Van'da Kültürel Miras Çalışmaları başlığıyla bir projeye başladık. Birçok sivil toplum kuruluşuyla işbirliği yaparak bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. 6 aylık bir takvim çıkardık. İlk durağımız Ahlat oldu. Uzmanlar eşliğinde geziyoruz. Çok faydalı bir gezi oldu."

Doğaseverlerden oluşan 40 kişilik grup, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi ve turistik alanları gezdi.

