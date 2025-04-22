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Doğrulanmış İlan Sistemi ile İkinci El Taşıtlardaki Fahiş Fiyatlar Son Buluyor

Doğrulanmış ilan sistemi, ikinci el otomobil piyasasında fahiş fiyatların önüne geçiyor ve alıcıları koruyor.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 11:07
Doğrulanmış İlan Sistemi ile İkinci El Taşıtlardaki Fahiş Fiyatlar Son Buluyor

Doğrulanmış İlan Sistemi ile Fahiş Fiyatların Önlenmesi

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, pandemi sonrası dönemde otomotiv piyasasında ortaya çıkan fahiş fiyatların, e-Devlet onaylı doğrulanmış ilan sistemi ile kontrol altına alındığını açıkladı. Bu sistem, tüketicileri koruyarak, ikinci el taşıt piyasasının daha sağlıklı bir zemine oturmasına katkı sağlıyor.

Sektördeki Değişimler

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, otomotiv sektöründe kayıt dışı ticari faaliyetlerin önüne geçilmesi adına, Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe sokulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulaması, 1 Nisan itibarıyla hayata geçti. Bu sistem, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanların, Bakanlıktan yetki belgesi almasını zorunlu hale getiriyor.

Taşıt ilanları, yalnızca aracın sahibi ya da yetkilendirilmiş belgeli işletmeler aracılığıyla verilebiliyor. Araç sahiplerinin, e-Devlet üzerinden oto galeri işletmelerini yetkilendirmesi gerekmektedir.

Fahiş Fiyatlarla Mücadele ve Tüketici Koruması

Bu uygulamanın amacı, hem taşınmaz hem de ikinci el taşıt sektörlerinde sahte ilanların ve spekülatif fiyat artışlarının önüne geçerek, tüketici mağduriyetlerini azaltmaktır. Aydın Erkoç, sistemin getirileceği konusunda uzun bir süredir çalıştıklarını ve bu yeni düzenlemenin, fahiş fiyatların önüne geçtiğini vurguladı.

"Özellikle pandemi sonrası, üretimde yaşanan sorunlarla birlikte piyasada fahiş fiyatlar oluşmuştu. Bu sistem, yetki belgesi olmayanların ilan vermesini engelleyerek, adil bir ticaret ortamı yaratıyor," dedi.

Gerçek Fiyatlarla Araç Satışı

Göktaşlar Otomotiv sahibi Ömer Göktaş ise, sistemin uygulanmaya başlamasıyla birlikte art niyetli kişilerin oluşturduğu sahte ilanların büyük ölçüde sona erdiğini belirtti. Göktaş, "Artık bir aracın ilanı gerçek bir süreçten geçiyor; e-Devlet onayı, plaka kaydı ve tescil kontrolü yapılarak, ilanların doğruluğu sağlanıyor," dedi.

Göktaş, galericiler açısından önemli bir adım olan bu sistemle, doğru fiyatlamaların yapıldığını ve sahte fiyat artışlarının etkilerinin minimize edildiğini vurguladı. ''Yenilikçi sistemle birlikte, vatandaşlar artık gerçek fiyatlarla araç alabiliyorlar," ifadelerini kullandı.

İkinci el otomobil piyasasında "sahte ilan" ve "fiyat köpüğü" sorunlarına karşı getirilen e-Devlet...

İkinci el otomobil piyasasında "sahte ilan" ve "fiyat köpüğü" sorunlarına karşı getirilen e-Devlet onaylı "doğrulanmış ilan sistemi", sektör temsilcilerine göre hem alıcıları koruyor hem de piyasayı daha gerçekçi bir zemine oturtuyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İkinci el otomobil piyasasında "sahte ilan" ve "fiyat köpüğü" sorunlarına karşı getirilen e-Devlet...

İkinci el otomobil piyasasında "sahte ilan" ve "fiyat köpüğü" sorunlarına karşı getirilen e-Devlet onaylı "doğrulanmış ilan sistemi", sektör temsilcilerine göre hem alıcıları koruyor hem de piyasayı daha gerçekçi bir zemine oturtuyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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