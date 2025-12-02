Doğu Akdeniz-2025 Tatbikatı Antalya Açıklarında Nefes Kesti

Tatbikat sahası ve katılımcılar

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde icra edilen Doğu Akdeniz-2025 Fiili Davet Tatbikatı, çok uluslu deniz ve hava unsurlarının katılımıyla Antalya açıklarında gerçekleştirildi. 22 Kasım-3 Aralık 2025 tarihleri arasında sürdürülen tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu önderliğinde yürütüldü.

Tatbikata, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına bağlı unsurların yanı sıra ABD, Pakistan ve Azerbaycan ile NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 ve NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 fiilî olarak katıldı. Gözlemci olarak Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Endonezya, Gabon, Katar, Kuveyt, Mısır, Peru ve Suudi Arabistan temsilcileri sahadan takip etti.

Deniz safhası ve operasyonlar

Tatbikatın deniz safhası 24 Kasım tarihinde başladı. Aksaz Limanı çıkışı sonrası asimetrik tehditlere karşı reaksiyon, mayın harbi, gemicilik ve denizaltı savunma harbi eğitimleri başarıyla icra edildi. Türk ve NATO unsurları, Doğu Akdeniz’in uluslararası sularında müşterek çalışabilirlik kabiliyetlerini sergiledi.

Sarısu Plajı’nda amfibi hücum akını

Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri TCG Kemalreis fırkateyninden takip edildi. Tatbikatta Türk Deniz Kuvvetlerine ait gemi, denizaltı, helikopter ve deniz-hava unsurları; Kara Kuvvetlerinden 5 helikopter, Hava Kuvvetlerinden 44 F-16 uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 bot ile SAT ve SAS timleri görev aldı. Azerbaycan’dan bir gemiye çıkarma birliği, ABD’den terörle mücadele güvenlik timi ve Pakistan’dan deniz karakol uçağı tatbikata katılan diğer unsurlar arasındaydı.

Tatbikat senaryosu gereği Sarısu Plajında rehineleri kurtarmaya yönelik amfibi hücum akını icra edildi. TCG Sancaktar havuz güvertesinden 3 LCVP çıkarma aracı, 4 ZAHA zırhlı amfibi hücum aracı ve 5 bot denize açıldı. Amfibi deniz piyadeleri helikopterlerle sahile intikal ederek kıyı emniyetini sağladı, el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirip rehineleri kurtardı. Senaryo gereği yaralanan bir personel helikopterle TCG Sancaktara nakledildi. Türkiye ve Azerbaycan askerleri gemiye iniş yaparak iki ülkenin bayraklarıyla komuta kademesini selamladı.

Ayrıca TCG Heybeliada ve TCG Büyükada gemilerinden TCG Kemalreise posta çantası ve malzeme transferi gerçekleştirildi. Faaliyetlerin sonunda tatbikata katılan unsurlar tarafından selamlama geçişi yapıldı.

Komutanın değerlendirmesi

Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, tatbikatın 30 gemi, 67 hava aracı, sualtı taarruz ve sualtı savunma timleri ile KBRN görev unsurları ve bir amfibi deniz piyade taburunun katılımıyla başarıyla icra edildiğini bildirdi. Tatlıoğlu, NATO Daimî Deniz Görev Grubu ve NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubundan 8 gemi, 19 ülkeden 93 yabancı katılımcı ve toplamda yaklaşık 11 bin personelin görev aldığı tatbikatın geniş kapsamına dikkat çekti.

Tatlıoğlu, 103 kişilik kontrol merkezi tarafından yönetilen tatbikatta kriz mukabele harekâtı, çok tehditli ortamda harekât ve insani yardım harekâtı gibi profillere yönelik eğitimlerin başarıyla icra edildiğini belirtti. "Türk Deniz Kuvvetleri, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın teminatıdır" sözünü yineleyen Tatlıoğlu, tatbikat sürecinde insansız hava araçları, zırhlı amfibi hücum araçları, kamikaze insansız deniz araçları ile yapılan eğitimler ve insansız araçlar ile denizaltıların müşterek harekât usullerinin test edildiğini vurguladı.

