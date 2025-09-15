Doğu Kudüs'te İsrail Askerleri Ram'da Filistinli İşçiyi Vurdu

Ayrım Duvarı yakınlarında gerçekleşen olayda bir kişi yaşamını yitirdi

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Ram beldesinde, Ayrım Duvarı yakınlarında bir Filistinli işçiye ateş açtı ve kişi hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre olay, Ram beldesindeki Ayrım Duvarı yakınlarında meydana geldi ve açılan ateş sonucu bir işçi yaşamını yitirdi.

Filistin Kızılayı ekipleri, olay yerinde yaptıkları çalışmanın ardından, "Ayrım Duvarı'nı aştıktan sonra vurularak öldürülen bir Filistinlinin naaşını teslim aldığı" bilgisini paylaştı.

Kudüs'ün banliyösünden olduğu belirtilen söz konusu Filistinlinin naaşı, Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksi'ne nakledildi.

İsrail ordusundan ise olaya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.