Doğu ve Güneydoğu'da Filistin'e Destek Gösterileri

Filistin'e Destek Protesleri

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde, çeşitli illerde düzenlenen gösterilerde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. AK Parti İl başkanlıklarının öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikler, cadde ve meydanlarda yoğun katılımla hayata geçirildi.

Diyarbakır'daki Gösteri

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Camisi önünde buluşan partililer, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak tarafından yapılan basın açıklamasıyla seslendiler. Ocak, "İsrail'in saldırılarının devam ettiğini ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediklerini" ifade etti. Diyanet ve İslam dünyasına önemli mesajlar verdi.

Şırnak'ın Tepkisi

AK Parti Şırnak İl Başkan Yardımcısı Ozan Ertaş, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada, "İsrail yıllardır savunmasız sivillere saldırıyor ve uluslararası hukuku ihlal ediyor," dedi. Ertaş, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu belirtti.

Elazığ'daki Protesto

Elazığ'da ise Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Dağoğlu öncülüğünde, uluslararası kuruluşların yetersiz kaldığını vurguladı.

Bingöl'de Birleşme

Bingöl'deki Türk Telekom Kavşağı'nda toplananlar, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven tarafından buluşmanın anlamı üzerinde durularak, "İsrail uluslararası hukuku çiğnüyor" dedi.

Batman ve Siirt Protesleri

Batman'da Hüseyin Şansi ve Siirt'te Bahri Caner Özturan tarafından yapılan açıklamalarda, Filistin'deki yaşananların evrensel bir vicdan meselesi olduğunun altı çizildi.

Sonuç olarak, yapılan bu etkinliklerde, bölgede birlik mesajı verildi ve Filistin meselelerinde Türkiye'nin duruşuna vurgu yapıldı.

Elazığ'da AK Parti İl başkanlığınca İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen partililer adına AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Dağoğlu açıklama yaptı.

Elazığ'da AK Parti İl başkanlığınca İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen partililer adına AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Dağoğlu açıklama yaptı.

Elazığ'da AK Parti İl başkanlığınca İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen partililer adına AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Dağoğlu açıklama yaptı.

Diyarbakır AK Parti İl başkanlığı İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısını protesto etti. Merkez Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Camisi önünde bir araya gelen partililer, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Diyarbakır AK Parti İl başkanlığı İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısını protesto etti. Merkez Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Camisi önünde bir araya gelen partililer, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Diyarbakır AK Parti İl başkanlığı İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısını protesto etti. Merkez Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Camisi önünde bir araya gelen partililer, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.