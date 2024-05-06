Dolandırıcılara yönelik “Sibergöz -38” operasyonları sonucu 51 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dolandırıcılara yönelik düzenlenen “Sibergöz -38” operasyonları hakkında, sosyal medya hesabı üzerinden bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, Diyarbakır, Manisa, Şırnak ve Siirt illeri dahil 19 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, toplam 51 kişinin yakalanmış olduğunu paylaştı.

Dolandırıcı şahıslara yönelik yapılan operasyonlar öncesinde, şüphelilerin banka hesaplarında 60 milyon liranın üzerinde bir hareketlilik olduğu tespit edildi. Şüpheli şahısların, çeşitli sosyal medya araçları üzerinden vatandaşları, ‘FETÖ’ye karıştınız” diyerek tehdit ettikleri öğrenildi.

Dolandırıcıların, sahte ilanlar ve yüksek yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları ve bunun üzerinden haksız kazanç elde etmiş oldukları da belirlendi.