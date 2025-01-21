Donald Trump Döneminde Küresel Kriz Haritası: ABD ve Çin Gerilimiyle Başlayan Tehditler

Küresel Kriz Haritası: Trump Döneminde Neler Olacak?

Önümüzdeki dönemde küresel barış ile kriz arasında yaşanacak mücadelede, en büyük gerilim ABD ve Çin arasında Tayvan ile Güney Çin Denizi üzerinden yaşanacak gibi görünüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yürüttüğü politikalar, bu süreçte önemli bir etken olacak.

Ukrayna Savaşı ve Ortadoğu Krizleri

Hali hazırda, Avrupa'da devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki gerilim ortamı kendini göstermekte. Trump'ın gündeme getirdiği Panama Kanalı kontrolü, Meksika Körfezi'nin yeniden adlandırılması gibi planlar, Batı'nın kendi içindeki çatışmaları büyütebilir.

Grönland ve Kanada Üzerindeki Hak İddiaları

Trump, Grönland'ı ABD'ye ait olarak görmekte ve bu adanın kaynakları nedeniyle stratejik önem taşıdığını belirtmektedir. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen bu görüşü red ederken, Trump adanın kontrolünü ABD'nin ulusal güvenliğini sağlamak için bir gereklilik olarak tanımlıyor.

Benzer şekilde, Trump'ın Kanada ile gümrük vergileri konusunda geçen yıl yaptığı bir toplantı, bu ülkenin ABD'nin 51. eyaleti olması ihtimalini gündeme getirmiştir. Kanada'nın Arktik bölgesindeki doğal kaynakları ve stratejik konumu, bu tartışmalara zemin hazırlamaktadır.

Güney Sınırındaki Hak İddiaları

Trump'ın güney sınırlarını genişletmeye yönelik görüşleri, Meksika Körfezi ve Panama Kanalı üzerindeki hak iddialarıyla birleşerek sosyal ve güvenlik kaygıları doğurmakta. Özellikle Latin Amerika'dan gelen yasadışı göç sorunlarını gündeme getiren Trump, bu durumu sıkça eleştirmektedir.

Çin ve Rusya ile Rekabet

ABD'nin Çin ile olan rekabetinin giderek tırmanacağı ve bunun sonucu olarak Tayvan üzerindeki gerilimlerin artacağı öngörülmektedir. Trump, bu konuda Çin'e yönelik gümrük vergilerini artırma niyetinde olduğunu ilan etmiştir.

Orta Doğu’da Gelişmeler

Öte yandan, Orta Doğu bölgesinde İsrail ile İran arasındaki çatışmalar ve Trump'ın bu noktadaki hamleleri, bölgede ciddi bir çalkantıya sebep olabilir. Müsadere ve bağımsız bir Filistin devleti kurulması konuları, bu ateşin sönmesi için anahtar rol oynamaktadır.

AB ile Yeni Gerilimler

Trump döneminin AB ile ilişkileri de gergin seyredecek gibi görünüyor. Özellikle NATO bütçesi ve ticari kısıtlamalar, Avrupa Birliği'nin otonomi arayışlarını tetikleyebilir.

Sonuç olarak, Trump'ın eski yönetiminde başlayan bu süreçlerin devamı, dünya genelinde nasıl bir denge oluşturacağını belirleyecek. Prof. Dr. Mehmet Akif Kireççi'nin analizine göre, liderlerin tercihleri geleceği güvence altına alabilir.