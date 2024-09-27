Donald Trump, Ukrayna'nın Başbakanı Zelenskiy ile Görüşmeye Hazırlanıyor

Trump ve Zelenskiy Arasında Kritik Görüşme

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Ukrayna'ya yönelik tartışmaların gölgesinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geleceğini açıkladı.

Utanç Verici Olaylar

Trump, Ukrayna'daki durumun 'utanç verici' olduğunu belirterek, "Bu kadar çok ölüm ve yıkım, korkunç. Bu durum kabul edilemez," ifadesini kullandı.

Finansal Endişeler

Trump, Avrupa'nın ABD'nin sağladığı mali desteğin yalnızca minik bir kısmına katkıda bulunmasından rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Ayrıca, ABD ile Rusya arasındaki coğrafi mesafeye vurgu yaptı.

Görüşmenin Sürpriz Etkisi

Trump, New York'taki Trump Tower'da Zelenskiy ile buluşacak. Bu görüşme, Zelenskiy'nin daha önce Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile yaptığı görüşmeler göz önünde bulundurulduğunda beklenmedik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Askeri Yardım Açıklamaları

Biden, Ukrayna'ya toplam 7,9 milyar dolarlık yeni bir askeri yardım paketi duyurmuş ve Kiev'in savaşı kazanması adına destek tazeleyeceklerini belirtmişti.

Karşılıklı Eleştiriler ve Ziyaretin Anlamı

Zelenskiy'nin ziyareti, Demokrat partinin Ukrayna'nın yanında durma kararlılığını gösterirken, Trump'ın yeniden iktidara gelmesi durumunda ABD-Ukrayna ilişkilerindeki olası değişikliklere de işaret ediyor.

Görüşme kararının, Trump ve Zelenskiy'nin birbirlerini eleştirdiği bir dönemde alınması dikkat çekiyor. Hem Trump hem de Ohio Senatörü James David Vance, ABD'nin Ukrayna'ya sunduğu desteğe karşı çıkıyor.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında 23 Eylül'de verdiği bir röportajda, Trump ve Vance'i sert bir dille eleştirmişti. Trump, Zelenskiy'i 'tarihteki en büyük pazarlamacı' olarak nitelendirmiş ve ironik bir şekilde, "Ülkeye her gelişinde 60 milyar dolar alıp gidiyor," demişti.