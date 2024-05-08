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Down Sendromlu bebek doğuran aileye tazminat: Kocaeli Mahkemesi tarafını seçti

Kocaeli'de yaşayan bir çift, ikinci çocuklarının down sendromlu olarak doğmasının ardından, gebelik sürecinde talep ettikleri testlerin yapılmaması nedeniyle doğumun gerçekleştiği özel hastaneyi mahkemeye verdi

Yayın Tarihi: 08.05.2024 21:26
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 21:26
Down Sendromlu bebek doğuran aileye tazminat: Kocaeli Mahkemesi tarafını seçti

Kocaeli İzmit'te yaşayan Faruk (44) ve Serpil Güral (40) çifti, ikinci çocuklarının down sendromlu olarak doğmasının ardından, gebelik sürecinde talep ettikleri testlerin yapılmaması üzerine doğumun gerçekleştiği özel hastaneyi mahkemeye verdi. Kocaeli 1. Tüketici Mahkemesi, çiftin lehine karar vererek hastaneye ve doktora toplamda 21 milyon lira tazminat ödenmesine hükmetti.

Faruk Güral, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin ikinci kez hamile kaldığını ve gebelik sürecinde yaşadıkları sağlık sorunları üzerine bebeğin doğum kusurları açısından risk altında olup olmadığının belirlenmesi için gerekli testlerin yapılmadığını belirtti. Güral çifti, doktorlarının uyarılarını dikkate alarak özel bir hastaneye başvurduklarını ancak taleplerinin yerine getirilmediğini ifade etti.

Çocuklarının down sendromlu olarak doğması üzerine tıbbi ihmaller nedeniyle hastane ve doktor hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtıklarını söyleyen Güral, mahkemenin aldığı kararın kendileri için büyük bir adalet olduğunu belirtti. Mahkeme, Serpil Güral'a toplamda 21 milyon 89 bin 691 lira maddi, 200 bin lira manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan alınarak verilmesine hükmetti.

Güral, oğullarının eğitimi için tazminatı kullanacaklarını ve bu süreçte diğer ailelere de örnek olmaktan gurur duyduklarını belirtti. Oğullarının down sendromlu olmasıyla birlikte yaşadıkları zorlukları anlatan Güral, maddi ve manevi olarak büyük bir yıpranma yaşadıklarını ifade etti.

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