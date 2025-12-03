Dr. Mehmet Gümüş: Bıçak parası ve sahte rapor iddialarını reddetti

Eski başhekim ifadesini verdi, yargı süreci devam ediyor

Aydın Devlet Hastanesi’nden emekli Genel Cerrahi Uzmanı ve eski başhekim Dr. Mehmet Gümüş, kendisi hakkında gündeme gelen "bıçak parası" ve "sahte rapor" düzenlediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Gümüş, hakkında yapılan şikayet üzerine ifadeye çağrıldığını ve yürütülen soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Gözaltına alınıp emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gümüş, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkındaki suçlamaların kamuoyuna yansımasının ardından açıklama yapan Gümüş, iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı ve soruşturma kapsamında yetkili mercilerle gerekli tüm bilgileri paylaştığını söyledi.

Gümüş, görev yaptığı süre boyunca Aydın’da hem yönetici hem de hekim olarak çalıştığını, meslek hayatını etik kurallar çerçevesinde sürdürdüğünü belirterek; "Aslı astarı olmayan iddiaları ortaya atan kişileri biliyorum. Adalet önünde iddia sahibini iddiasını ispatlamaya davet edeceğim" dedi.

Dr. Gümüş, ayrıca "Bu iddialar tamamen asılsızdır. Şikayet üzerine ifademe başvuruldu, ben de gerekli açıklamaları yaptım. Bu tür iddiaları şiddetle reddediyorum. Yıllarca Aydın’a hem yönetici hem de doktor olarak alnımın akıyla hizmet ettim. Beni şaibeli göstermek ve itibarsızlaştırmak isteyenler bunu başaramayacak. Yargı süreci işliyor ve gerçekler ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma ve yargılama süreci devam ediyor; yetkili mercilerin incelemeleri sonucu hukuki süreç ilerleyecek.

