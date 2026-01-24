DSİ 22. Bölge’de makineli çalışmalar ve 2026 planlaması ele alındı

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Giresun illerinde yürütülen makineli çalışmaların mevcut durumu ile sahada dikkat edilecek hususlar, gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında ele alındı.

Toplantı gündemi ve değerlendirmeler

Toplantıda, devam eden faaliyetlerin verimliliği ve 2026 yılı çalışma planlamaları istişare edildi. Makineli çalışmaların planlı ve etkin şekilde yürütülmesi, iş güvenliği, bakım-onarım süreçleri ile sahadaki uygulamaların koordinasyonu ana gündem maddeleri oldu.

Bayburt’taki sulama projeleri masada

Toplantıda ayrıca Bayburt’ta devam eden sulama projeleri değerlendirildi. Ele alınan projeler arasında Kırklartepe Barajı Sulaması (57.700 dekar), Uluçayır Göleti Sulaması (4.180 dekar) ve Pınargözü Göleti Sulaması (2.400 dekar) yer aldı.

Değerlendirme, sahadaki uygulamaların etkin yürütülmesi ve 2026 yılı makinalı çalışma takviminin detaylı planlanmasına odaklandı.

Katılımcılar

Toplantıya Bölge Müdür Yardımcısı Eyüp Kocabaş başkanlık etti. Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürü Arzu Kaya Yanık ile ilgili teknik personelin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, planlama süreci ve takvim ayrıntıları detaylı şekilde ele alındı.

Toplantı sonucunda, makineli çalışmaların güvenlik, bakım ve koordinasyon boyutlarında eşgüdümlü yürütülmesi hedefi teyit edildi.

