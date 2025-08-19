DOLAR
40,89 -0,02%
EURO
47,78 -0,08%
ALTIN
4.392,24 -0,27%
BITCOIN
4.692.879,22 1,31%

DSÖ: Bu yıl sağlık hizmetlerine 821 saldırı, 1121 ölüm

DSÖ, 19 Ağustos paylaşımında bu yıl sağlık hizmetlerine yönelik 821 saldırı, 1121 ölüm ve 645 yaralanma kaydedildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 10:18
DSÖ: Bu yıl sağlık hizmetlerine 821 saldırı, 1121 ölüm

DSÖ: Bu yıl sağlık hizmetlerine 821 saldırı, 1121 kişi hayatını kaybetti

19 Ağustos paylaşımında veriler ve çağrı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yıl sağlık hizmetlerine yönelik 821 saldırı gerçekleştiğini ve 1121 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

DSÖ, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü kapsamında Amerikan X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu yıl sağlık hizmetlerine yönelik 821 saldırı gerçekleşti, 1121 kişi hayatını kaybetti ve 645 sağlık çalışanı ile hasta yaralandı." denildi.

Paylaşımda, sağlık hizmetlerinin aktif olarak korunmasının yanı sıra güvenli ve sürekli olarak sunulması gerektiği vurgulandı. DSÖ, sağlık hizmetlerine erişimin şiddet, tehdit veya korkudan uzak bir şekilde sağlanması çağrısı yaptı.

İLGİLİ HABERLER

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek
2
WSJ: Zelenskiy, Trump Görüşmesinde Toprak Değişimini Doğrudan Reddetmedi
3
İşiba Şigeru: Japonya, Ukrayna'ya Güvenlik Garantilerinde 'Uygun Şekilde' Rol Alacak
4
Adana'da 53,7 Gram Kokain Ele Geçen Zanlı Tutuklandı
5
Edirne'de Meriç Nehri'nde 2,5 m ve 100 kg'lık yayın yakalandı
6
Ankara'da 26 katlı yangın iddianamesi: 13 şüpheliye 15 yıla kadar hapis istemi
7
İsrail'in Gazze Saldırılarında 5'i Çocuk 24 Filistinli Yaşamını Yitirdi

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme