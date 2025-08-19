DSÖ: Bu yıl sağlık hizmetlerine 821 saldırı, 1121 ölüm

DSÖ: Bu yıl sağlık hizmetlerine 821 saldırı, 1121 kişi hayatını kaybetti

19 Ağustos paylaşımında veriler ve çağrı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yıl sağlık hizmetlerine yönelik 821 saldırı gerçekleştiğini ve 1121 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

DSÖ, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü kapsamında Amerikan X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu yıl sağlık hizmetlerine yönelik 821 saldırı gerçekleşti, 1121 kişi hayatını kaybetti ve 645 sağlık çalışanı ile hasta yaralandı." denildi.

Paylaşımda, sağlık hizmetlerinin aktif olarak korunmasının yanı sıra güvenli ve sürekli olarak sunulması gerektiği vurgulandı. DSÖ, sağlık hizmetlerine erişimin şiddet, tehdit veya korkudan uzak bir şekilde sağlanması çağrısı yaptı.