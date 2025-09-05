DOLAR
DSÖ'den Gazze'ye gıda ve ilaçların acil ve sürdürülebilir ulaştırılması çağrısı

DSÖ Genel Direktörü Tedros, Gazze'ye gıda ve ilaçların daha geniş, sürdürülebilir ve güvenli ulaştırılması çağrısını yineledi; DSÖ Han Yunus'ta kritik beslenme desteği dağıttı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 09:58
Tedros: "Barış, en iyi ilaçtır"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'ye gıda ve ilaçların daha geniş kapsamlı, sürdürülebilir ve güvenli şekilde ulaştırılması çağrısını yineledi. Ghebreyesus çağrısını Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı.

DSÖ'nün Gazze'deki kıtlığa yanıt olarak, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde yatan bebek ve hastalara destek olmak amacıyla kritik beslenme malzemelerini dağıttığını belirten Ghebreyesus, bu malzemelerin yenidoğanlar ve beslenme desteğine ihtiyaç duyan hastalar için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ghebreyesus, "Gazze'ye gıda ve ilaçların daha geniş kapsamlı, sürdürülebilir ve güvenli şekilde ulaştırılması çağrısında bulunmaya devam ediyoruz. Barış, en iyi ilaçtır." ifadelerini kullandı.

İsrail saldırıları ve ölü-yaralı bilançosu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 231 Filistinli hayatını kaybetti, 161 bin 583 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 11 bin 699 kişi yaşamını yitirdi, 49 bin 542 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 356'ya çıktı, yaralıların sayısı da 17 bin 244 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

