DSÖ: Gazze'de 1 Ocak-12 Eylül'de 369 yetersiz beslenme kaynaklı ölüm

DSÖ Sözcüsü Tarik Jasarevic, Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre 1 Ocak-12 Eylül arasında yetersiz beslenmeye bağlı 369 ölüm bildirildiğini, 97'sinin çocuk olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 14:07
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre 1 Ocak-12 Eylül döneminde yetersiz beslenmeye bağlı 369 ölüm bildirildiğini açıkladı. Bu ölümlerin 97'si çocuk ve 77'si 5 yaş altı olarak kaydedildi.

Basın toplantısında uyarı

Jasarevic, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, "(Gazze'deki) Sağlık Bakanlığı, 1 Ocak-12 Eylül tarihlerinde yetersiz beslenmeye bağlı 369 ölüm bildirdi. Bunların 97'si çocuk, 77'si 5 yaş altı." dedi.

Hastaneler ve yatak kapasitesi

Jasarevic, İsrail'in işgal planı nedeniyle tahliye taleplerinin yüzlerce sağlık tesisini etkilediğini; hastanelerin tahliye istenmese dahi erişim yetersizliği ve çevrelerindeki şiddet nedeniyle hizmet dışı kalabildiğini söyledi. Gazze kenti, Gazze Şeridi sağlık sisteminin omurgasını oluşturuyor; burada sahra hastaneleri de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin %46'sı bulunuyor. Gazze'nin güneyindeki hastaneler ise kapasitelerinin çok altında çalışıyor ve daha fazlasını kaldıramıyor. Bu hastaneler hizmet dışı kalırsa, Gazze Şeridi'ndeki tüm yatak kapasitesinin %36'sı ve yoğun bakım yataklarının %50'si kaybedilecek.

Saldırılar ve malzeme yetersizliği

Son haftalarda bildirilen saldırıların çoğunun Gazze kentinde gerçekleştiğini belirten Jasarevic, 7-17 Eylül tarihlerinde 11'i Gazze kenti ve 1'i Han Yunus'ta olmak üzere 12 saldırı bildirildiğini hatırlattı. Gazze kentindeki hastanelerde malzeme sıkıntısı yaşanıyor, hastalar yerde tedavi ediliyor. Kan üniteleri, bileşenleri, kan torbaları ve transfüzyon setlerinde kritik eksiklikler bulunuyor; acil yenileme yapılmazsa hizmetlerin birkaç gün içinde kapanabileceği uyarısı yapıldı. Devam eden saldırılar nedeniyle hastanelerin günlük en az 350 ünite kana ihtiyacı var.

