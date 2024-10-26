DSÖ, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi ile İletişim Kurdu

DSÖ, Kemal Advan Hastanesi ile İletişim Sağladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'nde çalışan personelle iletişim kurmayı başardıklarını duyurdu. Bu hastane, İsrail ordusunun yoğun kuşatması altındadır.

Doğru Bilgilere Ulaşıldı

Ghebreyesus, yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, "Kemal Advan Hastanesi hâlâ kuşatma altında, ancak personelle iletişim kurmayı başardık. Üç sağlık çalışanı ve bir başka çalışan yaralandı, ayrıca 44 sağlık çalışanı gözaltına alındı. Dört ambulans da hasar gördü. Şu anda hastanede yaklaşık 600 hasta ve sağlık çalışanı bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Kritik Durum ve Çağrılar

Hastanede sağlık hizmetinin sürdürülmesi için gerekli malzemelerin teslim edilmesinden ve kritik hastaların Şifa Hastanesi'ne taşınmasından yalnızca birkaç saat sonra, hastanenin kuşatmaya maruz kaldığına dikkat çeken Ghebreyesus, sağlık tesisleri ile sağlık çalışanlarının ve hastaların korunması gerektiğini vurguladı.

Filistinlilerin Göçe Zorlanması

Öte yandan, İsrail ordusu, 6 Ekim 2024 tarihinde, Gazze'nin kuzeyinde, özellikle Cibaliya Mülteci Kampı'nda kara saldırılarına başladı. Bu saldırılar, bölgedeki Filistinlilerin yerlerinden edilmesine yol açmaktadır. Bu durumun, İsrail basınında "generallerin planı" olarak adlandırılan, yerleşim yeri hazırlıkları için Filistinlileri tahliye etme çabasıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

İçinde Bulunulan Durum

7 Ekim 2023'ten bu yana, Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırılarda yaklaşık 17 bin çocuk, 11 bin 378 kadın olmak üzere toplamda 42 bin 847 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 100 bin 544 kişinin yaralandığı rapor edilmekte. Hâlâ enkaz altında binlerce kişinin bulunduğu belirtilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınarak sivil altyapının tahrip edildiği aktarılıyor.