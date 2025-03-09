DSÖ, Lazkiye'deki Çatışmalara Dikkat Çekti

Dünya Sağlık Örgütü, Suriye'nin Lazkiye ve Tartus illerindeki çatışmaları ve sağlık hizmetlerine yansımasını endişeyle izliyor.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 15:03
DSÖ, Lazkiye'deki Çatışmalara Dikkat Çekti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Suriye'nin sahil kesimlerinde, özellikle Tartus ve Lazkiye illerinde yaşanan çatışmaların büyük bir endişe kaynağı olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Suriye'nin sahil kesimleri ve merkez bölgelerindeki çatışmalar ciddi bir endişe yaratmaktadır" ifadelerine yer verdi. DSÖ Genel Direktörü, sağlık tesisleri ile ambulansların hasar görmesinin insanların sağlığı üzerinde doğrudan olumsuz etkiler yarattığını vurguladı.

DSÖ'nün sağlık hizmetlerini koruma ve yaralıların acil bakımını sağlama amacıyla acil ilaç ve tıbbi malzemeler ulaştırma çabalarını sürdüğünün altını çizen Ghebreyesus, tüm taraflara sağlık hizmetlerine saygı göstermeleri çağrısında bulundu. "Barış en iyi çözümdür" diyerek bu durumun önemine dikkat çekti.

Ceble Saldırısı ve Son Gelişmeler

6 Mart'ta Suriye'deki devrik Beşşar Esed rejimi unsurlarının Lazkiye’nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından Suriye ordusu, bölgeye takviye birlikleri göndererek, devrik rejim unsurlarının yakalanması için operasyon başlatmıştı.

Operasyonlar kapsamında en az 50 güvenlik görevlisi yaşamını yitirmiş, uluslararası basın ve sosyal medyada bazı silahlı grupların sivilleri hedef aldığına dair haberler paylaşılmıştır.

Cumhurbaşkanı Şara’nın Açıklamaları

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik rejim unsurlarının 6 Mart'taki saldırının ardından kendilerini denediğini belirterek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ülkeyi yeniden inşa etmek istediklerini ve kan dökme amacının bulunmadığını ifade eden Şara, güvenlik güçlerini hızlı müdahaleleri için tebrik etti.

Şara, "Güvenlik güçlerine aşırılığa ve tepkide ölçüsüzlüğe izin verilmemesi gerektiğini vurguluyor ve bunun için çalışmalarını sürdürebileceğini belirtti. Gerekli ilkelerimize olan bağlılığımız, düşmanlarımızdan ayrılmamızı sağlamaktadır. Düşmüş rejimin kalıntıları, bir provokasyon peşinde koşuyor ve bu durum aşırılıklara sebep olarak onların işine yarayabilir" dedi.

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