Dumlupınar Şehitliği'nde 30 Ağustos'ta 103. Yıl Ziyaretçi Akını

Dumlupınar Şehitliği'nde 30 Ağustos'ta 103. Yıl Anma Programları ve Ziyaretçi Yoğunluğu

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki Dumlupınar Şehitliğinde, Büyük Zafer'in 103'üncü yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı anma programları dolayısıyla yoğun ziyaretçi akını yaşandı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yıldönümünde düzenlenen etkinliklere Kütahya ve çevre illerden çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Ziyaretçiler şehitler için dua etti.

Rektör Kızıltoprak: Dumlupınar kutsal bir alan

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dumlupınar Şehitliği'nin kutsal ve mübarek bir alan olduğunu vurguladı.

Kızıltoprak'ın sözleri: "Dumlupınar şehitlerimiz 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz'u 30 Ağustos'ta bu topraklarda bir zafere dönüştürdü. Bu bir varlık ve yokluk mücadelesiydi. Bu şehitlik de yatan aziz kahramanlarımız, büyük şehitlerimiz, Mehmetçiğimiz kendilerini feda etti, 'milletimiz yaşasın' diye. Biz işte böyle bir milletin evlatlarıyız. Onur ve gurur duyuyoruz. Bugün doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden yurdumuzun dört bir köşesinden gelen gençlerimiz, annelerimiz Dumlupınar Zaferi'nin manevi havasını burada teneffüs ediyor."

