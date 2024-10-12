Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Ekim ayının ortasına girdiğimiz şu günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, geçtiğimiz haftalarda yazlıkları kaldıran vatandaş, tekrardan geri çıkartmak durumunda kalmıştı. Havalar ne zaman soğuyacak sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Meteoroloji ise son değerlendirmesinde müjdeki haberi vermiş bulunuyor. Öyle ki bu akşam son defa sıcak gece olacağı ifadelerine Pazar günü itibari ile soğuk hava dalgasının etkisine girileceği belirtilmiş bulunuyor.

METEOROLOJİDEN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin hava durumu ile ilgili son tahminlerini açıkladı. Yurdun kuzeydoğu kesimleri ve Doğu Akdeniz'in bazı bölgeleri yer yer çok bulutlu geçerken, özellikle Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleriyle birlikte Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği belirtildi. Diğer bölgelerde ise havanın parçalı ve az bulutlu olması öngörülüyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Afrika sıcaklarının yerini artık soğuk havaya bıraktığı belirtilirken, Trakya'dan başlayarak Türkiye'yi etkisi altına alacak yağışlar, sıcaklıklarda önemli düşüşlere neden olacak.



İSTANBUL’A YAĞMUR GELECEK Mİ?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için yaptığı açıklamada, yağışlı hava dalgasının bugün itibari ile İstanbul’a giriş yapacağını ifade ederken, özellikle Anadolu yakasında etkili olacağını belirtti. Şen, İstanbul'da sıcaklıkların da düşerek 24 dereceye kadar ineceğini ifade etti.Ş en açıklamasında Özellikle Anadolu yakasında etkili olması beklenen yağışların, sabah saatleri itibarıyla 11:00-12:00 civarında başlaması bekleniyor" dedi.

SICAKLIKLARDA BÜYÜK DÜŞÜŞLER YAŞANACAK

Önümüzdeki günlerde Pazar günü sıcaklıkların 22 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor. Edirne'de ise mevcut sıcaklık 31 dereceden yarın 27 dereceye, Ankara'da ise 26 dereceden 24 dereceye inecek.