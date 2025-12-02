Dünden Bugüne Kırklareli Kitabı Vali Turan’a Takdim Edildi

Dünden Bugüne Kırklareli Vali Turan’a Takdim Edildi

Kırklareli'nin kültürel mirasını kayıt altına alan iki ciltlik eser

Kırklareli Valiliği katkılarıyla hazırlanan ve iki cilt halinde yayımlanan "Dünden Bugüne Kırklareli" eseri, editörleri Doç. Dr. Birol Bulut ve Doç. Dr. Umut Üren tarafından Vali Uğur Turan'a takdim edildi.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Edebiyat cildi editörlüğünü Doç. Dr. Birol Bulut'un ve tarih cildi editörlüğünü Doç. Dr. Umut Üren'in üstlendiği ve yayına alınan "Dünden Bugüne Kırklareli" adlı eser, şehrimizin kültürel mirasını ortaya koyan, gelecek nesillere ışık tutacak önemli bir kaynak olma niteliğini taşıyor" denildi.

Vali Turan, kitabın hazırlanmasına emek veren editörlere ve tüm katkı sunanlara teşekkür ederek, Kırklareli'nin tarihine ve kültürüne hizmet eden bu nitelikli çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

