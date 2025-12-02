Dünden Bugüne Kırklareli Kitabı Vali Turan’a Takdim Edildi

Kırklareli Valiliği katkılı iki ciltlik 'Dünden Bugüne Kırklareli' eseri Doç. Dr. Birol Bulut ve Doç. Dr. Umut Üren tarafından Vali Uğur Turan’a sunuldu.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 14:40
Dünden Bugüne Kırklareli Kitabı Vali Turan’a Takdim Edildi

Dünden Bugüne Kırklareli Vali Turan’a Takdim Edildi

Kırklareli'nin kültürel mirasını kayıt altına alan iki ciltlik eser

Kırklareli Valiliği katkılarıyla hazırlanan ve iki cilt halinde yayımlanan "Dünden Bugüne Kırklareli" eseri, editörleri Doç. Dr. Birol Bulut ve Doç. Dr. Umut Üren tarafından Vali Uğur Turan'a takdim edildi.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Edebiyat cildi editörlüğünü Doç. Dr. Birol Bulut'un ve tarih cildi editörlüğünü Doç. Dr. Umut Üren'in üstlendiği ve yayına alınan "Dünden Bugüne Kırklareli" adlı eser, şehrimizin kültürel mirasını ortaya koyan, gelecek nesillere ışık tutacak önemli bir kaynak olma niteliğini taşıyor" denildi.

Vali Turan, kitabın hazırlanmasına emek veren editörlere ve tüm katkı sunanlara teşekkür ederek, Kırklareli'nin tarihine ve kültürüne hizmet eden bu nitelikli çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

KIRKLARELİ VALİLİĞİ'NİN KATKILARIYLA HAZIRLANAN VE İKİ CİLTTEN OLUŞAN "DÜNDEN BUGÜNE KIRKLARELİ"...

KIRKLARELİ VALİLİĞİ'NİN KATKILARIYLA HAZIRLANAN VE İKİ CİLTTEN OLUŞAN "DÜNDEN BUGÜNE KIRKLARELİ" ADLI ESER, DOÇ. DR. BİROL BULUT VE DOÇ. DR. UMUT ÜREN TARAFINDAN VALİ UĞUR TURAN’A TAKDİM EDİLDİ.

