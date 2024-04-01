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Dünya basınında 31 Mart Yerel Seçimleri: “Muhalefet yeniden dirildi”

31 Mart Yerel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçları, dünya basınında kendisine geniş yer buldu. Dış basın, muhalefetin yeniden geri döndüğüne işaret eden başlıklar atarken, Erdoğan iktidarının büyük bir darbe aldığına dair değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 01.04.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 12:15
Dünya basınında 31 Mart Yerel Seçimleri: “Muhalefet yeniden dirildi”

31 Mart Yerel Seçimleri, dünya basınında da kendisine geniş bir yer buldu. Dış basında yer alan haberler, seçimleri “Erdoğan’ın yenilgisi” olarak yorumlarken, Ekrem İmamoğlu’na dair öngörülerde bu haberlerde yer aldı.

İngiliz haber ajansı Reuters, seçim sonuçları için “Muhalefet yeniden dirildi, Erdoğan’a darbe vuru” şeklinde haberleştirme yaptı. Vatandaşların Erdoğan’ı cezalandırdığını ifade eden haberde, Ekrem İmamoğlu’nun gelecekte Erdoğan’ rakip olacağı yönünde yorumlamalar da yer aldı.

The Guardian ise seçmenin Erdoğan’a sırtını döndüğünü ifade etti. Seçim sonuçlarını, halkın memnuniyetsizliğinin bir yansıması olarak yorumlayan gazete, Erdoğan iktidarı için “ beklenmedik mağlubiyet” başlığına yer verdi.

BBC, seçim sonuçlarını “Muhalefetin tarihi zaferi” olarak öne çıkarırken, Erdoğan için de seçim sonuçlarının büyük bir yenilgi olmasına vurgu yapıldı.

ABD gazetesi Wall Street Journal, Erdoğan’ın yenilgisine odaklandı. Bu yenilginin iktidar partisi ve Erdoğan’a karşı olan bir memnuniyetsizlik göstergesi olduğu ifade edildi.

Fransız basınında ise gazeteler, CHP’nin Ankara ve İstanbul’daki başarılarına ve Erdoğan’ın mağlubiyetine odaklandı. Öte yandan gazeteler, Ekrem İmamoğlu konusunda geleceğe dair bazı tahminlerde de bulundu.

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