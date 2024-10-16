Dünya Gıda Günü'nde Gıda Hakkı Vurgulandı

Dünya Gıda Günü: Gıda Hakkı Terkibi

Her yıl 16 Ekim'de kutlanan Dünya Gıda Günü, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından herkesin güvenli ve besleyici gıdalara evrensel erişim hakkı olduğunu vurgulamak amacıyla düzenleniyor.

FAO Genel Merkezi'nde Tören

Bu yıl, İtalya’nın başkenti Roma'da yer alan FAO genel merkezinde bir tören gerçekleştirildi. 1979'dan bu yana kutlanan bu günde, gıdanın bir insan hakkı olduğuna dair önemli mesajlar verildi.

Gıda Hakkı Teması

FAO Genel Direktörü Çü Dongyü, bu yılki etkinliğin temasını "Daha İyi Bir Yaşam ve Daha İyi Bir Gelecek İçin Gıda Hakkı" olarak belirlediklerini ifade etti. Gıda, temel bir insan hakkı olarak tanımlanırken, yeterli, besleyici ve güvenli gıdalara evrensel erişimin önemi vurgulandı.

Küçük İşletmelere Destek Çağrısı

Çü, günümüzde ayrıca yaklaşık 730 milyon insanın açlık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ve 2,8 milyardan fazla kişinin sağlıklı beslenme imkanına sahip olamadığını belirtti. "Kaybedecek zaman yok, hemen harekete geçmeliyiz." diyerek acil eylem çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri'nden Mesaj

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, etkinlikteki video mesajında, gıda sistemlerinin daha verimli, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir hale gelmesi amacıyla büyük bir dönüşüm gerektiğinin altını çizdi.

Gelecek Yılki Kutlamalar

Etkinlik çerçevesinde, gelecek yıl FAO'nun 80. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı ve bu vesileyle İtalya'nın katkılarıyla Gıda ve Tarım Müzesi kurulacağı duyuruldu.