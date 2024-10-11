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Dünya Kız Çocukları Günü'nde Bakan Göktaş'tan Önemli Buluşma

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Kız Çocukları Günü'nde devlet himayesindeki kız çocuklarıyla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 11:34
Dünya Kız Çocukları Günü'nde Bakan Göktaş'tan Önemli Buluşma

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde Özel Buluşma

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla devlet himayesindeki kız çocukları ile bir etkinlik gerçekleştirerek onlarla buluştu.

Vaatlerini Yerine Getirdi

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Devlet himayesindeki canımız kızlarımıza verdiğimiz sözü tutarak, Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle bir araya geldik. Onları olimpiyat madalyalı Hatice Akbaş ablaları ile buluşturduk. Hatice ve daha nice güçlü kızımızdan aldıkları ilhamla çok daha büyük başarılara imza atmaları için biz her daim yanlarındayız."

Geleceğe Umutla Bakıyorlar

Bu etkinlik, devlet himayesinde yaşayan kız çocuklarının desteklenmesi ve onlara ilham vermeyi amaçlıyor. Bakan Göktaş, geleceğin bu güçlü kızlarına her zaman destek olduklarını vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü"...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla devlet himayesindeki kız çocuklarıyla bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü"...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla devlet himayesindeki kız çocuklarıyla bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü"...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla devlet himayesindeki kız çocuklarıyla bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü"...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla devlet himayesindeki kız çocuklarıyla bir araya geldi.

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