Dünya Mühendisler Günü'nde TOBB Kütahya OSB'ye Anlamlı Ziyaret

TOBB Kütahya MTAL öğrencileri, Dünya Mühendisler Günü'nde Kütahya OSB Müdürlüğü'nü ziyaret etti; Bölge Müdürü Tunahan Ergin ile buluşup hediye takdiminde bulundu.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 18:49
Dünya Mühendisler Günü'nde TOBB Kütahya OSB'ye Anlamlı Ziyaret

Dünya Mühendisler Günü'nde TOBB Kütahya OSB'ye Anlamlı Ziyaret

TOBB Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, otomasyon alan şefi, öğretmenleri ve Okul Müdürü Ali Kesgin ile birlikte Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Buluşma ve mesajlar

Öğrenciler ziyarette Bölge Müdürü Tunahan Ergin ile bir araya geldi. Bölge Müdürü Tunahan Ergin, mesleki eğitimin önemine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

Tunahan Ergin: "Böylesine seçkin ve donanımlı bir okulda öğrenim görmek büyük bir ayrıcalık. Sizleri ileride güzel bir gelecek bekliyor. Gösterdiğiniz çaba ve disiplin, mezun olduktan sonra da başarınızın temelini oluşturacak. Mühendislik; üretmenin, araştırmanın ve çözüm geliştirmenin yoludur. Bu yolda emin adımlarla ilerliyorsunuz"

Hediye takdimi ve teşekkür

Öğrenciler, ziyaretin anısına Bölge Müdürü Tunahan Ergin'e küçük bir hediye takdim etti. Okul Müdürü Ali Kesgin ise Kütahya OSB'ye misafirperverlikleri ve eğitime sundukları destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ’NDE KÜTAHYA OSB’YE ANLAMLI ZİYARET

DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ’NDE KÜTAHYA OSB’YE ANLAMLI ZİYARET

DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ’NDE KÜTAHYA OSB’YE ANLAMLI ZİYARET

İLGİLİ HABERLER

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzm. Dr. Serap Boz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde Hasta Kabulüne Başladı
2
Nilüfer'de 3 Mahallede Kaçak Yapılara Yıkım: 2 bin 220 metrekare
3
Tekirdağ'da Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Gözaltı
4
Aksaray'da ehliyetsiz sürücü çekme belgeli kamyonetle yakalandı: 46 bin 621 lira ceza
5
Baybatur Manisa'da 'Adımız Türkiye, Soyadımız Kardeşlik' ile kardeşlik çağrısı
6
Talas'ta 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarpıp Kaçtı: 4 Gözaltı
7
Başakşehir'de Kontrolden Çıkan Beton Mikseri Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi