Duran: ’Türkiye Yüzyılı’ ile ’Terörsüz Türkiye’ hedefinde güven ve istikrarı güçlendireceğiz

Duran: ’Türkiye Yüzyılı’ ile ’Terörsüz Türkiye’ hedefine emin adımlarla ilerleyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yeni yıl mesajında 2026 hedeflerini ve dış politika önceliklerini paylaştı. Duran, 2026 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, birlik ve beraberlik içinde ’Türkiye Yüzyılı’ vizyonunu hayata geçirirken, ’Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda güven ve istikrar iklimini daha da güçlendireceklerini söyledi.

Yeni yıl mesajı ve 2026 öngörüleri

Duran, 2026 yılına girerken herkese sağlık, huzur, mutluluk ve esenlik dilediğini belirterek, 2026 yılının dış politika ve diplomasi açısından Türkiye için tarihî bir yıl olacağına inandığını ifade etti. Türkiye’nin, NATO Liderler Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve COP31 gibi önemli toplantılara ev sahipliği yapacağını vurguladı.

Deprem sonrası yeniden imar çalışmaları

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yaralarının 2025 içinde de sarılmaya devam ettiğini belirten Duran, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen yeniden imar çalışmalarında devletin kriz yönetme kapasitesinin ortaya konduğunu söyledi. Konut, köy evi ve iş yeri olmak üzere toplamda 455 bin 357 bağımsız bölüm tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini aktardı.

Uluslararası sorumluluk ve Filistin vurgusu

Dünyadaki çatışmalar ve insani dramlara dikkat çeken Duran, özellikle Gazze’deki trajedinin vicdanlarda derin yara açtığını, uluslararası toplumun yetersiz kaldığı bu tabloda Türkiye’nin insani diplomasi ve çok taraflı girişimlerle adil ve kalıcı çözüm için çaba gösterdiğini söyledi. Duran, Türkiye’nin bundan sonra da mazlum Filistin halkının davasını savunmayı, adaletin ve insanlığın sesi olmayı sürdüreceğini belirtti.

Ekonomi, yatırım ve mega projeler

Duran, Türkiye’nin üretim gücü, stratejik konumu ve güven veren ekonomisiyle hem yerli hem yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edeceğini; önümüzdeki dönemde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikalarla sağlık, eğitim, ulaşım, altyapı ve savunma sanayiinde mega projelerin hayata geçirileceğini vurguladı.

’Terörsüz Türkiye’ ve iletişim vizyonu

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Duran, 2026 yılında birlik ve beraberlik içinde Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirirken ’Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda güven ve istikrar ikliminin güçlendirileceğini; demokrasiyi tahkim eden, kalkınmayı hızlandıran ve toplumsal huzuru pekiştiren adımlar atılacağını söyledi.

İletişim alanında Türk dünyasından Afrika’ya, Balkanlar’dan Latin Amerika’ya uzanan geniş coğrafyada dostluk, iş birliği ve gönül köprüleri kurulduğunu belirten Duran, doğru bilgiyi merkeze alan, barış ve dayanışma eksenli iletişim vizyonunu sürdürerek dezenformasyona karşı tedbirleri güçlendireceklerini ifade etti.

Duran, mesajını 2026 yılının ülke için birlik ve beraberlik içinde başarılarla dolu olmasını; dünyada barış, huzur ve istikrarın hâkim olduğu bir geleceğe vesile olmasını temenni ederek tamamladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN (ARŞİV)