Durov: Fransa'nın Moldova'daki Telegram kanal kapatma talebini reddettik

Pavel Durov, Fransa'nın Moldova'da bazı Telegram kanallarının kapatılmasını talep ettiğini, meşru kanalların kaldırılmasını reddettiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 16:56
Durov'dan açıklama

Pavel Durov, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Fransız istihbaratının bir yıl önce Moldova yönetimine, cumhurbaşkanı seçimi öncesi bazı kanalların kapatılması konusunda destek talep ettiğini bildirdi.

Verilen kanal listesini incelediklerini belirten Durov, ilk listede yer alan bazı kanalların Telegram kurallarını ihlal ettiğini ve bunların kapatıldığını aktardı.

Durov, kısa bir süre sonra Telegram ekibine Moldova'daki sözde sorunlu kanalların yer aldığı ikinci bir liste verildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "İkinci listede bulunan kanalların tamamı meşruydu ve kurallarımıza uygundu. Bu kanalların tek ortak noktaları, Fransa ve Moldova hükümetlerinin onaylamadığı siyasi görüşleri dile getirmesiydi. Biz bu talebi yerine getirmeyi reddettik. Telegram, ifade özgürlüğünü benimsiyor ve siyasi nedenlerle içerik kaldırmayacak. Telegram'a sansürleme amacıyla baskı kurma yönündeki girişimleri ifşa etmeyi sürdüreceğim."

Durov'un açıklaması, ifade özgürlüğü ile platform moderasyonu arasındaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

