Düzce, 19. TTI İzmir Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı

Düzce Belediyesi, 19. TTI İzmir Fuarı'nda B Hol C-125'te yer alarak şehir ve Batı Karadeniz'in turizm ve gastronomi zenginliklerini tanıttı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:02
Düzce, 19. TTI İzmir Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı

Düzce Belediyesi 19. TTI İzmir Fuarı'nda yoğun ilgi gördü

Düzce Belediyesi, İzmir'de kapılarını açan 19. TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi'nde yerini aldı. Fuarın ilk gününde Düzce'nin standı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı ve kentin turizm tanıtımı öne çıktı.

B Hol C-125'te Düzce ve Batı Karadeniz tanıtılıyor

Belediye, Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) ile ortak kurulan stantta, B Hol C-125 numaralı salonda ziyaretçilerle buluştu. Ulusal ve uluslararası turizm profesyonellerini bir araya getiren ve binlerce kişiyi ağırlaması beklenen fuar, üç gün sürecek.

Stantta görevli Düzce Beltur A.Ş. ile Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri, ziyaretçilere Düzce'ye özgü coğrafi işaretli yöresel ürünlerin yanı sıra bölgenin tarihi ve turistik alanlarını tanıttı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü fuar alanında yaptığı açıklamada, 'Burada Düzce’mizin turizm zenginliklerini tanıtmak için bulunuyoruz. Aynı zamanda Düzce’nin içinde bulunduğu Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki turizm potansiyelini tanıtmak için buradayız' dedi. Özlü, Batı Karadeniz Bölgesi'ni oluşturan illeri de sıralayarak bölgenin tanıtımının önemine vurgu yaptı: Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Bolu.

Turizm yatırım ve faaliyetlerine katkı sağlayan fuarın 5 Aralık Cuma gününe kadar açık kalacağı ve çok sayıda katılımcının ziyaret etmesinin beklendiği bildirildi.

DÜZCE BELEDİYESİ, İZMİR’DE KAPILARINI AÇAN 19. TTI İZMİR ULUSLARARASI TURİZM TİCARET FUAR VE...

DÜZCE BELEDİYESİ, İZMİR’DE KAPILARINI AÇAN 19. TTI İZMİR ULUSLARARASI TURİZM TİCARET FUAR VE KONGRESİ'NDE YERİNİ ALDI. FUARIN İLK GÜNÜNDE DÜZCE BELEDİYESİ'NİN YER ALDIĞI STANT ZİYARETÇİLERİN YOĞUN İLGİSİ İLE KARŞILAŞIRKEN, DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, "BURADA DÜZCE’MİZİN TURİZM ZENGİNLİKLERİNİ TANITMAK İÇİN BULUNUYORUZ. AYNI ZAMANDA DÜZCE’NİN İÇİNDE BULUNDUĞU BATI KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ TURİZM POTANSİYELİNİ TANITMAK İÇİN BURADAYIZ" DEDİ.

DÜZCE BELEDİYESİ, İZMİR’DE KAPILARINI AÇAN 19. TTI İZMİR ULUSLARARASI TURİZM TİCARET FUAR VE...

İLGİLİ HABERLER

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzm. Dr. Serap Boz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde Hasta Kabulüne Başladı
2
Macron’dan Xi’ye çağrı: Çin ve Fransa dengeli bir ekonomik idari sistem kurmalı
3
Bartın'da 3 Aralık Engelliler Günü'nde Özel Bireyler Sahneye Çıktı
4
Adana’da dere yatağına at ve eşek kalıntıları: Bahçelievler sakinleri isyan etti
5
Assan Alüminyum'da 'Yeniden + Sanat' — Sürdürülebilirlik Sanata Dönüşüyor
6
Karabük’te Evinin Önünde Ölü Bulunan Mustafa G.

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi