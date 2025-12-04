Düzce, 19. TTI İzmir Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı

Düzce Belediyesi 19. TTI İzmir Fuarı'nda yoğun ilgi gördü

Düzce Belediyesi, İzmir'de kapılarını açan 19. TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi'nde yerini aldı. Fuarın ilk gününde Düzce'nin standı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı ve kentin turizm tanıtımı öne çıktı.

B Hol C-125'te Düzce ve Batı Karadeniz tanıtılıyor

Belediye, Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) ile ortak kurulan stantta, B Hol C-125 numaralı salonda ziyaretçilerle buluştu. Ulusal ve uluslararası turizm profesyonellerini bir araya getiren ve binlerce kişiyi ağırlaması beklenen fuar, üç gün sürecek.

Stantta görevli Düzce Beltur A.Ş. ile Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri, ziyaretçilere Düzce'ye özgü coğrafi işaretli yöresel ürünlerin yanı sıra bölgenin tarihi ve turistik alanlarını tanıttı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü fuar alanında yaptığı açıklamada, 'Burada Düzce’mizin turizm zenginliklerini tanıtmak için bulunuyoruz. Aynı zamanda Düzce’nin içinde bulunduğu Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki turizm potansiyelini tanıtmak için buradayız' dedi. Özlü, Batı Karadeniz Bölgesi'ni oluşturan illeri de sıralayarak bölgenin tanıtımının önemine vurgu yaptı: Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Bolu.

Turizm yatırım ve faaliyetlerine katkı sağlayan fuarın 5 Aralık Cuma gününe kadar açık kalacağı ve çok sayıda katılımcının ziyaret etmesinin beklendiği bildirildi.

DÜZCE BELEDİYESİ, İZMİR’DE KAPILARINI AÇAN 19. TTI İZMİR ULUSLARARASI TURİZM TİCARET FUAR VE KONGRESİ'NDE YERİNİ ALDI. FUARIN İLK GÜNÜNDE DÜZCE BELEDİYESİ'NİN YER ALDIĞI STANT ZİYARETÇİLERİN YOĞUN İLGİSİ İLE KARŞILAŞIRKEN, DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, "BURADA DÜZCE’MİZİN TURİZM ZENGİNLİKLERİNİ TANITMAK İÇİN BULUNUYORUZ. AYNI ZAMANDA DÜZCE’NİN İÇİNDE BULUNDUĞU BATI KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ TURİZM POTANSİYELİNİ TANITMAK İÇİN BURADAYIZ" DEDİ.