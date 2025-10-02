Düzce Akçakoca'da Hamsi Bolluğu Balıkçıları Sevindirdi

Akçakoca'da erken başlayan hamsi sezonu, gırgır teknelerinin ağlarını doldurdu; balıklar limandan çevre illere sevk ediliyor.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 05:18
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 05:18
Karadeniz kıyısında erken başlayan sezon umut verdi

Düzce'nin tek Karadeniz kıyısına sahip ilçesi Akçakocada balıkçılar, kıyıya bol miktarda hamsiyle döndü. Sezonun beklenenden erken açılması, yerel balıkçılara moral kaynağı oldu.

Akşam saatlerinde Akçakoca Limanından denize açılan gırgır teknelerinin ağları, Samsun, Sinop, Zonguldak ve Ereğli'den gelen ekiplerin avıyla doldu. Gece geç saatlerde limana dönen teknelerdeki hamsiler buzlanarak istiflendi.

Soğutucularla donatılmış panelvanlara yüklenen balıklar, özellikle Kocaeli, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çevre illere sevk edildi.

Ahmet İpek, Samsun'dan gelen ve gırgır teknesinde çalışan balıkçı, yaklaşık 8 yıldır Karadeniz'de balıkçılık yaptığını belirterek, "Balık durumu şu an iyi görünüyor. Bu sene hamsiden yana ümitliyiz." dedi.

Oğuzhan Akgöz ise Samsun'dan Akçakoca'ya hamsi avına geldiklerini kaydederek, "Daha mevsimine var ama hamsi bereketi kendini şimdiden gösterdi. İlerleyen zamanlarda daha iyi olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

