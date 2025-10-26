Düzce'de 102 Motosikletli 'Cumhuriyet Turu' ile 102. Yılı Kutladı

Düzce'de bir araya gelen 102 motosiklet tutkunu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılını şehir turu yaparak kutladı.

Valilik Koordinasyonunda Etkinlik

Etkinlik, Düzce Valiliği koordinasyonunda ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde, motosiklet topluluklarının katılımıyla gerçekleştirildi. Valilik önünden başlayan organizasyon öncesi açıklama yapan Vali Selçuk Aslan, kutlamaları toplumun her kesimine yaymak istediklerini söyledi.

Geçen hafta off-road tutkunlarıyla tura çıktıklarını anımsatan Aslan, "Bugün de ilimizde bulunan motosikletseverler ve motosiklet kulüplerimizin katılımıyla Düzce merkezden Akçakoca'ya, Akçakoca'dan da Akçaşehir Sosyal Tesisleri'ne güzel bir sürüş yapma amacıyla tura çıkıyoruz." dedi.

Güzergah ve Güvenlik Önlemleri

Aslan, Akçakoca istikametinde yer alan ve motosiklet kazalarıyla gündeme gelen D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Kabalak mevkisinin, "motorcu dostu" diye adlandırılan bariyer altı kuşaklamalar yapılarak daha güvenli hale getirildiğini belirtti.

Daha sonra jandarma tarafından güzergah hakkında bilgilendirilen motosikletliler, Vali Aslan'ın da katılımıyla tura başladı.

Sport touring, adventure ve maxi scooter segmentlerinden katılımcıların yer aldığı grup, yaklaşık 1 saat süren 55 kilometrelik sürüşün ardından Melenağzı mevkisinde bulunan Akçaşehir Sosyal Tesisleri'ne ulaştı. Burada yapılan yemek ikramının ardından etkinlik sona erdi.

