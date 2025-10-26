Düzce'de 102 Motosikletli 'Cumhuriyet Turu' ile 102. Yılı Kutladı

Düzce'de 102 motosiklet tutkunu, Valilik koordinasyonunda düzenlenen 'Cumhuriyet Turu' ile Cumhuriyetin 102. yılını sürüş ve etkinlikle kutladı.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 15:28
Düzce'de 102 Motosikletli 'Cumhuriyet Turu' ile 102. Yılı Kutladı

Düzce'de 102 Motosikletli 'Cumhuriyet Turu' ile 102. Yılı Kutladı

Düzce'de bir araya gelen 102 motosiklet tutkunu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılını şehir turu yaparak kutladı.

Valilik Koordinasyonunda Etkinlik

Etkinlik, Düzce Valiliği koordinasyonunda ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde, motosiklet topluluklarının katılımıyla gerçekleştirildi. Valilik önünden başlayan organizasyon öncesi açıklama yapan Vali Selçuk Aslan, kutlamaları toplumun her kesimine yaymak istediklerini söyledi.

Geçen hafta off-road tutkunlarıyla tura çıktıklarını anımsatan Aslan, "Bugün de ilimizde bulunan motosikletseverler ve motosiklet kulüplerimizin katılımıyla Düzce merkezden Akçakoca'ya, Akçakoca'dan da Akçaşehir Sosyal Tesisleri'ne güzel bir sürüş yapma amacıyla tura çıkıyoruz." dedi.

Güzergah ve Güvenlik Önlemleri

Aslan, Akçakoca istikametinde yer alan ve motosiklet kazalarıyla gündeme gelen D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Kabalak mevkisinin, "motorcu dostu" diye adlandırılan bariyer altı kuşaklamalar yapılarak daha güvenli hale getirildiğini belirtti.

Daha sonra jandarma tarafından güzergah hakkında bilgilendirilen motosikletliler, Vali Aslan'ın da katılımıyla tura başladı.

Sport touring, adventure ve maxi scooter segmentlerinden katılımcıların yer aldığı grup, yaklaşık 1 saat süren 55 kilometrelik sürüşün ardından Melenağzı mevkisinde bulunan Akçaşehir Sosyal Tesisleri'ne ulaştı. Burada yapılan yemek ikramının ardından etkinlik sona erdi.

Düzce'de bir araya gelen 102 motosiklet tutkunu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümünü tur...

Düzce'de bir araya gelen 102 motosiklet tutkunu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümünü tur atarak kutladı.

Düzce'de bir araya gelen 102 motosiklet tutkunu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümünü tur...

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de 102 Motosikletli 'Cumhuriyet Turu' ile 102. Yılı Kutladı
2
Tokat'ta motosiklet devrildi: Sürücü S.K. (36) hayatını kaybetti
3
Eskişehir Sivrihisar'da 'Cumhuriyet Fotoğrafı' ile 102. yıl coşkusu
4
Gaziosmanpaşa'da 5. Cumhuriyet Koşusu düzenlendi – Kazananlar açıklandı
5
Fethiye'de F-16'larla Gösteri: 25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları
6
Adıyaman'da dini nikahlı koca eşini yaralayıp intihar etti
7
2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi