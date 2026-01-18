Düzce'de 12 Yaşındaki Hasan Emre 8 Yıldır Süren Öksürükle Mücadele Ediyor

DÜZCE (İHA) — 12 yaşındaki Hasan Emre Özkul, 4 yaşından beri devam eden ve son 4 yılda şiddetlenen öksürük krizleri nedeniyle ne gece uyuyabiliyor ne de okula odaklanabiliyor. Aile, tüm doktorlara başvurmalarına rağmen kesin teşhis konulamadığını ve yetkililerden yardım beklediklerini açıkladı.

Tıbbi süreç ve aile açıklamaları

Aziziye Mahallesi'nde ikamet eden ortaokul öğrencisi Hasan Emre'nin öksürüğü 4 yaşında başladı ve son 4 yılda krizlere dönüştü. Sürekli öksürük nöbetleri hem evde hem okulda hem de uykuda çocuğun yaşam kalitesini düşürdü.

Anne Emine Özkul, hastalıkla ilgili tıbbi bir çare bulamadıklarını belirterek, "Yıllardır gece, gündüz bu durumu yaşıyoruz. Çocuğum okul hayatına sağlıklı devam edemiyor. Bu öksürük çok küçük yaşta başladı. 8 yıldır öksürük krizleri var ama son 4 yıldır bu şekilde fazlalaştı. Alerji dediler, 3 alerji doktoruna götürdüm. Maalesef alerjisi yok. Tıbbi olarak bir şey yapamadılar. Sadece deneme ilaçlar veriyorlar. O ilaçlar kortizonlu ağır ilaçlar. Çocuğumu sağlık olarak da etkilemeye başladı" dedi.

Eğitim ve sosyal hayattaki etkiler

Anne Özkul, oğlunun ders başarısının düştüğünü ve sosyal aktivitelerden uzak kaldığını vurguladı: "Benim çocuğum zayıf bir çocuktu. Kilo aldı. Oyun oynayamıyor. Futbolu çok seviyor, futbol oynayamıyor. Benim çocuğum bu şekilde çocukluğunu yaşayamıyor. Ortaokula başladığında ilk 10 öğrenci ilk 20 öğrenci içindeydi. Şuanda ders notları maalesef git gide düşüyor. Buna rağmen kendisi mücadele ediyor. Derslerini bırakmıyor."

Uzman görüşleri ve öneriler

Özkul, birçok uzmana başvurmalarına rağmen kesin bir sonuç alamadıklarını anlattı: "Alerji doktorları çocuğumda alerjik bir durum olmadığını söylediler. En son gittiğim alerji doktoru da alerjik durumun bu şekilde olmayacağını söyledi. Çocuk göğüs doktoruna götürdüm. Çok zor buldum. Maalesef ülkemizde çocuk göğüs doktoru çok nadir. Onda da nefes borusunun yumuşak dokuda olduğu söylendi. Ben tıbbi olarak bilmiyorum ama boğazda yaprak bir bölüm varmış. Onun bir tık büyük olduğu söylendi. Ben gerekiyorsa ameliyat edilmesini istedim. Ameliyatlık bir durum olmadığı söylendi. Kulak, burun, boğaz tarafından kurul a girdi ve tahlillerin temiz olduğu söylendi."

Aile, İstanbul'daki büyük merkezlere yönlendirilmiş: "Büyükşehire, Hacettepe ya da Marmara Üniversitesi hastanelerine gitmem söylendi. Ben nereye götüreceğimi de, kime gideceğimi de bilmiyorum çünkü bütün doktorlara götürdüm. Artık ben de konuşurken oğlum bu haldeyken tıkanıyorum. Gece, gündüz bu şekildeyiz."

Ailenin çağrısı

Anne Emine Özkul, çocuğunun sağlığına kavuşmasını istediklerini belirterek, "Sadece bir doktor vücudunda farklı bir cisim olabileceğini söyledi. Bunun araştırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Hasan Emre'nin sözleri

Hasan Emre Özkul, yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlattı: "Bu öksürük benim normal yaşamamı etkiliyor, hayatımı etkiliyor. Derslerimde ve birçok aktivitemde geriletiyor. En sevdiğim oyun olan futbol dahi oynayamıyorum. Bu öksürük beni gece de uyutmuyor. Çözüm bulamıyorlar. Kortizonlu ilaçlar bana kilo aldırdı. Dışarı çıkamadığım için kilo aldım."

Aile, teşhis ve tedavi için yetkililerden ve ilgili sağlık kuruluşlarından destek bekliyor.

