Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

Düzce Belediyesi, kentteki 65 yaş üstü vatandaşların bütçelerine önemli bir katkı sağlayacak bir karar alarak, su faturalarında dev indirim talimatı vermiştir. Bu uygulama, emekliler için sevindirici bir haber olarak öne çıkıyor.

Su Faturası Desteği Açıklandı

Düzce Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek, yeni destek kararları almakta kararlıdır. Bu kapsamda, 65 yaş üstü vatandaşların su tüketim harcamalarının %20'si kadar bir indirim yapılacağı duyurulmuştur.

Emekliye Su Faturası Desteği Şartları

Alınan karar doğrultusunda, su faturasında %20 indirim tarifesi devreye alınmıştır. Ancak indirimden yararlanmak için belirli şartlar bulunmaktadır:

Su abonesinin, indirimden yararlanacak 65 yaş üstü vatandaşın kendi adına kayıtlı olması gerekmektedir.

kendi adına kayıtlı olması gerekmektedir. İndirim, her vatandaş için yalnızca tek bir abone kaydı üzerinden uygulanacaktır.

Başvuru sırasında, güncel ikametgâh belgelerinin sunulması zorunludur.

Vatandaşların, Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı olmaları da gerekmektedir.

Her yıl düzenli olarak Düzce Belediyesi'ne nüfus kayıt örneklerinin ibraz edilmesi gerekecektir.

Su Faturası Desteği Nasıl ve Nereye Yapılacak?

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan 65 yaş üstü Düzcelilerin, bu avantajlı indirimden yararlanmak için Düzce Belediyesi Su Abone Servisi'ne bizzat başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında gerekli belgelerin eksiksiz olarak sunulması zorunludur. Belediye yetkilileri, başvuruların en kısa sürede değerlendirileceğini ve uygun bulunan vatandaşların indirimden hemen faydalanmaya başlayacağını belirtmiştir.