Düzce’de 650 Bin TL Değerinde 153 Gram Kokain Ele Geçirildi

Düzce'de otobüste yolcu olarak bulunan M.K.'nın üst aramasında piyasa değeri 650 bin TL olan 153 gram kokain ele geçirildi; zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 20:10
Operasyonun Detayları

Düzce'de polis ekipleri tarafından bir otobüste yapılan üst aramasında M.K. (53) isimli yolcunun üzerinde piyasa değeri 650 bin TL olan 153 gram kokain ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmayı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. Ekipler, İstanbul’dan Ankara iline uyuşturucu sevkiyatına ilişkin otobüste yolcu olarak bulunan şahsın üst aramasını yaptı.

Soruşturma kapsamında hakkında 2 suç kaydı bulunan M.K. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapıldı. Şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

