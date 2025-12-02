Düzce’de 650 Bin TL Değerinde 153 Gram Kokain Ele Geçirildi

Operasyonun Detayları

Düzce'de polis ekipleri tarafından bir otobüste yapılan üst aramasında M.K. (53) isimli yolcunun üzerinde piyasa değeri 650 bin TL olan 153 gram kokain ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmayı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. Ekipler, İstanbul’dan Ankara iline uyuşturucu sevkiyatına ilişkin otobüste yolcu olarak bulunan şahsın üst aramasını yaptı.

Soruşturma kapsamında hakkında 2 suç kaydı bulunan M.K. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapıldı. Şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

DÜZCE’DE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN İSTANBUL’DAN ANKARA’YA UYUŞTURUCU MADDE SEVK EDEN M.K. İSİMLİ ŞAHIS YOLCU OTOBÜSÜNDE YAKALANDI.