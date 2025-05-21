Düzce'de Çerkez Sürgünü Anma Programı Düzenlendi

Düzce'de Çerkez Sürgünü'nün 161. Yıldönümü

Çerkez Sürgünü'nün 161. yılı dolayısıyla Düzce'de dikkat çekici bir yürüyüş ve anma programı gerçekleştirildi. Bu anlamlı etkinlik, Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlendi ve sürgün sırasında hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Etkinlik Detayları

Etkinlik, Uzunmustafa Mahallesi'nde bulunan Sabiha Ulusoy Kütüphanesi bahçesindeki Kafkas Anıt Rölyefi önünde başladı. Yürüyüşe Çerkez ve Abhaz derneklerinin üyeleri geniş katılım gösterdi.

Vali Aslan'ın Mesajı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, burada yaptığı konuşmada, hayatını kaybedenleri rahmetle andı ve Çerkez ile Abhaz vatandaşlarının atalarını yad ettiklerini vurguladı. Vali Aslan, sürgünün büyük bir dram olduğunu belirterek, "Çerkez kardeşlerimiz bu günü milli yas günü olarak idrak ediyor. Bu yası nesilden nesile yaşatarak devam ediyorlar." dedi.

Sürgün ve Uyum Süreci

Aslan, sürgüne çıkanların birçokının, farklı kaynaklara göre yüzde 50 ila üçte ikisi Anadolu topraklarına ulaşabildiğini ifade etti. Müteakip süreçte, misafir oldukları topraklarda iklimsel zorluklar ve kitlesel hastalıklarla karşı karşıya kaldıklarının altını çizdi.

Birlik ve Dayanışma Mesajı

Vali Aslan, ayrıca Çerkezlerin acısını yürekten paylaştığını belirterek, "Çerkez kardeşlerimiz, Kafkasya'dan Anadolu'ya gelen kıymetlilerimiz, burada huzur içerisinde yaşamış ve vatanlarının istiklali için mücadele etmişlerdir." ifadelerini kullandı.

Çerkez Kültürü ve Anma

Düzce Adige Kültür Derneği Başkanı Ayşe Sezgin, Çarlık Rusya'sının sürgünün başlangıcını hatırlatarak, bu süreçte birçok insanın hayatını kaybettiğini anımsattı. Konuşmaların ardından katılımcılar, rölyefin önüne çiçek bıraktı ve sürgünde hayatını kaybedenler için dua etti.

Kent Merkezine Yürüyüş

Etkinliğin sonunda, katılımcılar kent merkezindeki Cedidiye Meydanı'na yürüyüş yaptı. Bu anlamlı anma programı, Çerkez kültürünün yaşatılması açısından büyük öneme sahip.

Çerkez Sürgünü'nün 161. yılı dolayısıyla Düzce'de geniş katılımlı yürüyüş ve anma programı düzenlendi. Anma etkinlikleri, Uzunmustafa Mahallesi'nde bulunan Sabiha Ulusoy Kütüphanesi bahçesindeki Kafkas Anıt Rölyefi önünde başladı. Kafkas Dernekleri Federasyonunun organizasyonuyla sürgünde yurtlarından edilenler ve hayatını kaybedenler için düzenlenen programa, Çerkez ve Abhaz derneklerinin üyeleri katıldı.

Çerkez Sürgünü'nün 161. yılı dolayısıyla Düzce'de geniş katılımlı yürüyüş ve anma programı düzenlendi. Anma etkinlikleri, Uzunmustafa Mahallesi'nde bulunan Sabiha Ulusoy Kütüphanesi bahçesindeki Kafkas Anıt Rölyefi önünde başladı. Kafkas Dernekleri Federasyonunun organizasyonuyla sürgünde yurtlarından edilenler ve hayatını kaybedenler için düzenlenen programa, Çerkez ve Abhaz derneklerinin üyeleri katıldı.