Düzce'de Elektrikçiler E-Ticarete Adım Attı

Düzce'de Elektrikçiler E-Ticarete Hazırlanıyor

Düzce Elektrikçiler Elektronikçiler Odası tarafından düzenlenen eğitimle Düzceli elektrikçiler ve elektronikçiler, e-ticaret uygulamalarını işlerine entegre etmeye hazırlanıyor. Eğitim, katılımcılara internet üzerinden satışın getirdiği fırsatları ve pratik uygulamaları aktardı.

Eğitimde Neler Anlatıldı?

DESOB Seminer salonunda gerçekleştirilen eğitimde, e-ticaretin kolay ve hızlı yönleri üzerinde duruldu. Ayrıca e-ticaretle ilgili bilinmesi gerekenler, atılacak adımlar ve e-ticarette ödeme ve alışveriş yöntemleri oda üyelerine ayrıntılı şekilde aktarıldı.

Başkanın Değerlendirmesi

Serhat Geçtim, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "İnternetten alışveriş artık dünyamızın bir gerçeği. Bu gerçekliğe sırtımızı dönemez, kulaklarımızı ve gözlerimizi kapatamayız. Bizde üyelerimizi bu hayatanın gerçeğine hazırlamak için e-ticaret eğitimi verelim, bütün üyelerimiz ellerinden geldiğince e-ticaret yapabilsinler diye bu eğitimi verdik. Odamızın e-ticaret eğitimi üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirildi faydalı geçen eğitime katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz"

Eğitim bir gün sürerken, eğitime katılan esnafların hemen hemen hepsi kendi sitelerini kurarak e-ticaret yapmaya başlayacaklarını ifade etti.

