Düzce'de Elektrikçiler E-Ticarete Adım Attı

Düzce Elektrikçiler Elektronikçiler Odası, üyelerine e-ticaret eğitimi vererek esnafı internetten satışa hazırladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 13:08
Düzce'de Elektrikçiler E-Ticarete Adım Attı

Düzce'de Elektrikçiler E-Ticarete Hazırlanıyor

Düzce Elektrikçiler Elektronikçiler Odası tarafından düzenlenen eğitimle Düzceli elektrikçiler ve elektronikçiler, e-ticaret uygulamalarını işlerine entegre etmeye hazırlanıyor. Eğitim, katılımcılara internet üzerinden satışın getirdiği fırsatları ve pratik uygulamaları aktardı.

Eğitimde Neler Anlatıldı?

DESOB Seminer salonunda gerçekleştirilen eğitimde, e-ticaretin kolay ve hızlı yönleri üzerinde duruldu. Ayrıca e-ticaretle ilgili bilinmesi gerekenler, atılacak adımlar ve e-ticarette ödeme ve alışveriş yöntemleri oda üyelerine ayrıntılı şekilde aktarıldı.

Başkanın Değerlendirmesi

Serhat Geçtim, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "İnternetten alışveriş artık dünyamızın bir gerçeği. Bu gerçekliğe sırtımızı dönemez, kulaklarımızı ve gözlerimizi kapatamayız. Bizde üyelerimizi bu hayatanın gerçeğine hazırlamak için e-ticaret eğitimi verelim, bütün üyelerimiz ellerinden geldiğince e-ticaret yapabilsinler diye bu eğitimi verdik. Odamızın e-ticaret eğitimi üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirildi faydalı geçen eğitime katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz"

Eğitim bir gün sürerken, eğitime katılan esnafların hemen hemen hepsi kendi sitelerini kurarak e-ticaret yapmaya başlayacaklarını ifade etti.

ELEKTRİKÇİLER E- TİCARET İÇİN BİR ARAYA GELDİ. DÜZCE ELEKTRİKÇİLER ELEKTRONİKÇİLER ODASI...

ELEKTRİKÇİLER E- TİCARET İÇİN BİR ARAYA GELDİ. DÜZCE ELEKTRİKÇİLER ELEKTRONİKÇİLER ODASI TARAFINDAN DÜZENLENEN EĞİTİMLE ARTIK ELEKTRİKÇİLER VE ELEKTRONİKÇİLERDE E- TİCARET YAPACAK

ELEKTRİKÇİLER E- TİCARET İÇİN BİR ARAYA GELDİ. DÜZCE ELEKTRİKÇİLER ELEKTRONİKÇİLER ODASI...

İLGİLİ HABERLER

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Zorunlu Kış Lastiği Başladı: Ceza 5.856 TL
2
Kırıkkale'de 43 ilin geçişinde zorunlu kış lastiği denetimi
3
Beşiktaş'ta Yemek Zehirlenmesi: Anne ve 2 Çocuk Toprağa Verildi
4
Samsun'da Bahçede Yaktığı Ateşin Üzerine Düşen 66 Yaşındaki Rukiye Karaduman Hayatını Kaybetti
5
Kırkkepenekli'de İki Şehit İçin Mevlit: 'Vatan diye bir hastalığımız var. Allah şifa vermesin'
6
Kastamonu İhsangazi'de Traktör Devrildi: Sürücü Mehmet Ayrancıoğlu Öldü
7
Horoz Köyü'nde İmeceyle Hazırlanan Kışlık Yufka Ekmeği

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı