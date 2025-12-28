DOLAR
Düzce’de Kar Yağışıyla Kış Lastiği Telaşı: Servisler Doldu

Düzce'de kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım'da başlamasına rağmen kar yağışı servislerde yoğunluğa yol açtı; uzmanlar 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda lastik uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 14:08
Düzce’de kış lastiği zorunluluğunun 15 Kasım’da başlamasına rağmen birçok sürücü değişimi kar yağışına kadar erteledi. Karla birlikte sabah saatlerinden itibaren lastik servislerinde yoğunluk yaşanırken, ustalar artan taleple yetişmekte zorlandı.

Kentte ticari araçlar için zorunlu hale gelen uygulama sonrası servislerde uzun kuyruklar oluştu. Sektör temsilcileri, kış lastiği bulunmayan araçların trafikte risk oluşturduğuna dikkat çekerek, sürücüleri hem can güvenliği hem de trafik akışının aksamaması için uygulamayı ihmal etmemeleri konusunda uyardı.

Servislerdeki yoğunluğun, lastik değişimini son ana bırakan sürücüler nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Ustalar, özellikle sabah-soğuk saatlerde kaza ve aksamalara zemin hazırlanabileceğini vurguladı.

"Kış lastiği sadece kar yağdığında takılmaz"

Lastik servisi müdürü Ümit Sel, uygulamanın 15 Kasımda başladığını ancak pek çok sürücünün kar yağışını beklediğini söyledi. Sel, vatandaşların "kış lastiği" kavramını yanlış yorumladığını şu sözlerle anlattı:

"Beklenen kar yağışı nihayet başladı. Kış lastiği uygulaması aslında 15 Kasım tarihine çekilmişti ancak insanlarımız kış lastiğini sadece ’kar lastiği’ olarak değerlendirdiği için yağışı bekledi. Sürücüler, kar yağdığı için servislere gitmeye başladı. Bununla ilgili yoğunluk ve mağduriyet yaşanabiliyor. Bilinmesi gereken en önemli nokta; kış lastiğinin sadece kar yağdığında değil, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü andan itibaren takılması gerektiğidir. Bu kurala uyulması, yaşanan bu tür yoğunlukların ve mağduriyetlerin önüne geçecektir."

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

