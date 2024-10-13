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Düzce'de Otoyolda Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada, aracını emniyet şeridine çeken sürücü, başka bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 15:39
Düzce'de Otoyolda Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Düzce'de Feci Kaza

Anadolu Otoyolu'nun Düzce bölgesinde meydana gelen bir trafik kazasında, kazaya karışan aracını emniyet şeridine çeken sürücü, yoldan geçen bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Yolda ilerleyen Hüseyin Demircan, yönetimindeki 06 RMB 40 plakalı otomobili Yeşilyayla mevkisinde bariyere çarptıktan sonra emniyet şeridine çekti. Motivasyonu, aracının yola reflektör koymaktı. Ancak bu sırada aynı yönde ilerleyen C.A. yönetimindeki 06 CZJ 751 plakalı araç, kontrolden çıkarak bariyere ve Demircan'a çarptı.

İlk Müdahale ve Sonrası

Kaza sonrasında olay yerine derhal polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Demircan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Demircan’ın cenazesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kaza yapan aracını emniyet şeridine çektikten sonra inen...

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kaza yapan aracını emniyet şeridine çektikten sonra inen sürücü, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine ekipler sevk edildi.

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