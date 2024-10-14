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Düzce'de Sel Etkileri Gideriliyor: İçme Suyu Hattı Yenileniyor

Düzce'deki sel ve taşkınlardan etkilenen köyde içme suyu isale hattı yenileme çalışmaları başladı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 17:19
Düzce'de Sel Etkileri Gideriliyor: İçme Suyu Hattı Yenileniyor

Düzce'de İçme Suyu Hattı Yenileniyor

Düzce'deki sel ve taşkınların yol açtığı zararların onarılması amacıyla içme suyu şebekeleri için başlatılan yenileme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve Düzce Valisi Selçuk Aslan, Çilimli ilçesindeki Kiraztarla köyünde yeni isale su hattı yapım projelerinin açılışına katıldı.

Su, Medeniyetin Temelidir

Toplantıda açıklamalarda bulunan Ayşe Keşir, suyun medeniyetin en önemli unsuru olduğunu vurgulayarak, "Su olmadığında hiçbir şeyin anlamı yok. Özellikle kadınlarımız büyük sıkıntılar yaşıyor. Tarım ve hijyen hizmetleri suya bağlıdır," ifadesini kullandı.

Yatırımlar Devam Ediyor

Keşir, Düzce’nin köylerine toplamda 100 milyon lirayı aşan su ödeneği ayırdıklarını belirterek, "Devlet, millet ve siyaset dayanışmasıyla şehrimizin sorunlarını tek tek çözüme kavuşturacağız," dedi.

Vali Aslan'dan Suya Öncelik Vurgusu

Vali Selçuk Aslan ise, son yıllarda yaşanan doğal afetlerin, altyapı yatırımlarını olumsuz etkilediğini belirtti. Aslan, "Su yaşam kaynağıdır; bu nedenle yatırımlarımızda suya öncelik veriyoruz," şeklinde konuştu.

Yeni Liderlere Hayırlı Olsun Ziyareti

Ayrıca, Keşir, AK Parti’nin ilçe kongrelerinde güven tazelemiş olan Çilimli İlçe Başkanı Süleyman Kazancı ve Cumayeri İlçe Başkanı Şener Şen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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