Düzce'de sentetik uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçta 102 gram uyuşturucu ele geçirdi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda bir araçta arama yaptı.

Aramada 102 gram sentetik uyuşturucu ile 20 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan K.D. (22) ve M.Ç.Y. (30), Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler F.M.K. (27) ve T.İ. (25) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.