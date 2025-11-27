Düzce'de Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Eğitimi Tamamlandı

Tarımda Kadın Eli Projesi kapsamındaki eğitimde sertifikalar verildi

TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu ile Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen Tarımda Kadın Eli Projesi kapsamında düzenlenen tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği eğitimi başarıyla tamamlandı.

Eğitimin son günü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Programa Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gökçe Ülkü Altay ve kursiyerler katıldı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları, Esra Uzun ve Gökçe Ülkü Altay tarafından takdim edildi. Katılımcılar, uygulamalı eğitimlerle tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirdi.

Projenin devamında, eğitime katılan kadın girişimcilere yönelik girişimcilik ve iş planı hazırlama konularında eğitimler verileceği; ayrıca hibe programları hakkında bilgilendirmeler yapılacağı belirtildi.

