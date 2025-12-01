Düzce'de Trafik Denetimleri: 13 Bin Araç Kontrol, 25 Alkollü Sürücüye İşlem

24-30 Kasım 2025'te Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerinde 13 bin araç kontrol edildi, 25 alkollü sürücüye işlem yapıldı, 240 araç trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 11:59
Düzce'de Trafik Denetimleri: 13 Bin Araç Kontrol, 25 Alkollü Sürücüye İşlem

Düzce'de 24-30 Kasım 2025 tarihli trafik denetimlerinde binlerce araç kontrol edildi

Düzce (İHA) — Polis ve jandarma ekiplerinin ortak denetimlerinde çok sayıda sürücüye ceza uygulandı

DÜZCE(İHA) – 24-30 Kasım 2025 tarihlerinde Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerin amacı, suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması olarak belirtildi.

Yapılan kontrollerde 13 bin araç, 792 motosiklet ve 101 okul servisi incelendi. Kontroller sonucunda 240 araç trafikten men edildi.

Denetimler sırasında kusurlu görülen sürücülere yönelik çeşitli yaptırımlar uygulandı: 2 bin 294 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi ve 25 araç sürücüsüne alkolden işlem yapıldı.

Yetkililer, denetimlerin özellikle ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri takmama, ışık donanımı eksiklikleri, araçlarda teknik değişiklik, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uyulmaması ve yaya geçitlerinde yayalara yol verilmemesi gibi ihlallere yönelik olarak artırılarak devam edeceğini bildirdi.

DÜZCE GENELİNDE POLİS VE JANDARMA TRAFİK EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE 13 BİN ARAÇ, 792...

DÜZCE GENELİNDE POLİS VE JANDARMA TRAFİK EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE 13 BİN ARAÇ, 792 MOTOSİKLET, 101 OKUL SERVİSİ DENETLENDİ, 240 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İşten Atılma Korkusu ve Dengesiz Çalışma Saatleri Stresi Tırmandırıyor
2
Isparta'da Haftalık Polis Denetimleri: 71 Aranan Şahıs Yakalandı
3
Muratpaşa'da Kuşaklar Arası Etkileşim Atölyesi Falez Yaşlı Evi'nde
4
Zernek Barajı Kazası: 3 Genç Hakkari'de Toprağa Verildi
5
Konya Bozkır'da Kafa Kafaya Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı
6
Siirt'te Kurtalan'da Apartman Yangını Söndürüldü
7
Karacabey Atatürk Kültür Parkı'na Motosiklet Girişi Yasaklandı

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL