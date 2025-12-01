Düzce'de Trafik Denetimleri: 13 Bin Araç Kontrol, 25 Alkollü Sürücüye İşlem

Düzce'de 24-30 Kasım 2025 tarihli trafik denetimlerinde binlerce araç kontrol edildi

Düzce (İHA) — Polis ve jandarma ekiplerinin ortak denetimlerinde çok sayıda sürücüye ceza uygulandı

DÜZCE(İHA) – 24-30 Kasım 2025 tarihlerinde Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerin amacı, suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması olarak belirtildi.

Yapılan kontrollerde 13 bin araç, 792 motosiklet ve 101 okul servisi incelendi. Kontroller sonucunda 240 araç trafikten men edildi.

Denetimler sırasında kusurlu görülen sürücülere yönelik çeşitli yaptırımlar uygulandı: 2 bin 294 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi ve 25 araç sürücüsüne alkolden işlem yapıldı.

Yetkililer, denetimlerin özellikle ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri takmama, ışık donanımı eksiklikleri, araçlarda teknik değişiklik, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uyulmaması ve yaya geçitlerinde yayalara yol verilmemesi gibi ihlallere yönelik olarak artırılarak devam edeceğini bildirdi.

DÜZCE GENELİNDE POLİS VE JANDARMA TRAFİK EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE 13 BİN ARAÇ, 792 MOTOSİKLET, 101 OKUL SERVİSİ DENETLENDİ, 240 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.