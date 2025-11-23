Düzce Kestane Kabağı Osmanlı Kabak Tatlısına Lezzet Katıyor

Düzce’nin Coğrafi İşaretli Kestane Kabağı Osmanlı Tatlısına Lezzet Katıyor

Osmanlı Mirası ve Bölgesel Değer

Düzce’nin coğrafi işaretli kestane kabağı, Osmanlı saray mutfaklarından miras kalan geleneksel kabak tatlısına zengin bir aroma ve özgün bir lezzet katıyor. Yoğun emekle yetiştirilen bu özel ürün, hem tatlılarda hem de yöresel yemeklerde kendine has bir farklılık sunuyor.

İyi aroması ve lezzetiyle öne çıkan Düzce kestane kabağı, bebeklerin sindirim sistemini düzenlemesi nedeniyle özellikle anneler tarafından tercih ediliyor. Gastronomi meraklıları için de bu kabak, çeşitli sunum ve tariflerle farklı seçenekler yaratıyor.

Hazırlık ve Pişirme Sırları

Düzce’nin ödüllü aşçısı Raşit Sorgül, bölgenin coğrafi işaretli kestane kabağıyla hazırlanan kabak tatlısının yapılış sırlarını şu sözlerle aktardı:

"Kestane kabağını temizleyip, ayıklıyoruz. Daha sonra şekere yatırıp yaklaşık 4-5 saat kısık ateşte pişiriyoruz. Kaynatırken sadece tarçın kullanıyoruz."

Sorgül, herkesin pişirme usullerinin farklı olabildiğini belirterek, kestane kabağının mutlaka kısık ateşte pişmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, tatlının saklama koşullarına dair şu bilgiyi paylaştı: "Dolapta muhafaza edildiğinde 5-6 gün tazeliğini korur."

Bu özgün ürün ve geleneksel tarif, Düzce’nin gastronomi kimliğini güçlendirirken, hem yerel tüketicilere hem de mutfak kültürünü keşfetmek isteyen ziyaretçilere lezzetli bir miras sunuyor.

